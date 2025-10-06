3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، دیدار خود و فرمانده سنتکام با فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک را گامی مثبت در راستای دیدگاه رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر «دادن فرصتی به سوریه» برای ایجاد همبستگی، توصیف کرد.

تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه،‌ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز دوشنبه ۶ اکتبر ، با ادمیرال کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا – سنتکام، به شمال شرق سوریه سفر کرده و با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، دیدار کرده‌اند.

تام باراک گفت: در این دیدار، گفت‌وگوی مهم و جدی داشتیم و این یک گام مثبت است در راستای دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر «دادن فرصتی به سوریه» برای ایجاد همبستگی بین همه سوری‌ها و برقراری صلح و رفاه.

I visited northeast Syria today with @CENTCOM Commander Admiral Cooper for substantive conversations with @MazloumAbdi and the SDF. Forward momentum for @POTUS’s vision of “give Syria a chance” by allowing Syrians to unite with all Syrians in a renewed effort for cooperative… pic.twitter.com/hCuTNNBUmm — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) October 6, 2025

روز یکشنبه ۵ اکتبر، نیروهای سوریه دموکراتیک، در بیانیه‌ای اعلام کرد افراد مسلح وابسته به دولت دمشق به نیروهای آنها در دیرالحافظ حمله پهپادی کرده و سه نفر را مجروح کرده‌اند. همچنین هدف از انجام چنین حملاتی را تلاش برای برهم زدن ثبات شمال و شرق دانست.

ب.ن