اجلاس صلح غزه در شرمالشیخ با حضور بیش از ۲۵ رهبر جهانی برگزار میشود
روسای جمهور آمریکا و مصر ریاست نشست سران کشورها در مورد توافقنامهی پایان درگیریهای غزه را برعهده میگیرند
بیش از ۲۵ رهبر و نمایندهی سازمانهای بینالمللی و منطقهای برای امضای توافقنامهی پایان درگیریهای غزه، فردا در شرمالشیخ مصر گرد هم میآیند.
این اجلاس با ریاست مشترک رؤسای جمهور آمریکا و مصر برگزار میشود.
ریاست مشترک و دیدارهای دوجانبه
اجلاس بینالمللی صلح شرمالشیخ، که بر اساس گزارش منابع آگاه فردا دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، برگزار خواهد شد، با هدف نهایی کردن برنامهای جامع برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه تدارک دیده شده است. این رویداد، که بیش از دو سال درگیری و خونریزی در نوار غزه را به نقطهای تاریخی برای منطقه تبدیل میکند، با ریاست مشترک دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر، پیگیری میشود.
عبدالفتاح سیسی و دونالد ترامپ نهتنها بر برگزاری اجلاس نظارت خواهند داشت، بلکه دیداری دوجانبه نیز میان آنها در حاشیهی این نشست انجام خواهد شد. این دیدار، فرصتی برای هماهنگی بیشتر در مسائل راهبردی منطقه فراهم میآورد و بر تعهد مشترک برای ثبات خاورمیانه تأکید دارد.
شرکتکنندگان برجسته از سراسر جهان
حضور رهبرانی از کشورهای عربی، اسلامی، اروپایی و آسیایی در این اجلاس تأیید شده است. در میان این چهرهها میتوان به امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه؛ رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه؛ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین؛ پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا؛ و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان اشاره کرد. همچنین، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، برای شرکت در مراسم امضای برنامهی صلح غزه به مصر سفر خواهد کرد و این رویداد را گامی تاریخی پس از دو سال ناآرامی توصیف کرده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز حضور خود را در این اجلاس تأیید کرده و پس از شرکت، روز چهارشنبه به مقر اصلی سازمان در نیویورک بازخواهد گشت. علاوه بر این، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، دعوت رسمی برای شرکت در این نشست دریافت کرده است.
بر اساس آخرین گزارشها، حماس اعلام کرده که گروگانهای اسرائیلی پیش از آغاز اجلاس آزاد خواهند شد، در حالی که نه اسرائیل و نه حماس در این رویداد شرکت نخواهند کرد. دعوتنامههایی نیز به مقامات یونان و قبرس ارسال شده تا دامنهی مشارکت را گسترش دهد.
اهداف و چشمانداز اجلاس
این اجلاس، که از روز شنبه رهبران شرکتکننده آغاز به سفر به شرمالشیخ کردهاند، بر تمرکز بر پایان فوری درگیریها در غزه و تقویت تلاشها برای صلح و ثبات منطقهای تأکید دارد. بیانیهی رسمی از دفتر نخستوزیری بریتانیا حاکی از آن است که امضای توافقنامه، نقطهی عطفی برای خاورمیانه خواهد بود و نمایندگی از چرخشی تاریخی در مسیر دیپلماسی منطقهای را به همراه دارد.
با توجه به مذاکرات غیرمستقیم فشرده میان طرفهای درگیر، این نشست میتواند زمینهساز تبادل اسرا و آتشبس پایدار شود و چشمانداز روشنی برای آیندهی غزه ترسیم کند.