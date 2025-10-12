نخست‌وزیر از نقش علمای دینی و روحانیون در اشاعه‌ی فرهنگ میهن‌پرستی و همزیستی مسالمت‌آمیز قدردانی کرد

1 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر ۱۴۰۴)، سنگ بنای پروژه‌ی توسعه‌ی مؤسسه‌ی الازهر را در شهر اربیل گذاشت. این مؤسسه که در سال ۲۰۰۸ در اربیل تأسیس شده است، در حال حاضر ۳۰۸ دانش‌آموز در مقاطع متوسطه و دبیرستان دارد. دانش‌آموزان پس از اتمام تحصیلات خود در این مؤسسه، برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به دانشگاه الازهر در مصر اعزام می‌شوند.

مؤسسهێ الازهر در اربیل، تنها شعبه‌ی فعال این نهاد آموزشی در سطح اقلیم کوردستان و عراق است، در حالی که شعب آن در بسیاری از کشورهای دیگر نیز فعالیت دارند.

همچنین، آکادمی امامان جماعت و خطیبان، که در سال ۲۰۲۲ تأسیس شده است، دومین سال فارغ‌التحصیلی خود را پشت سر می‌گذارد. این مرکز یک دوره‌ی دو ساله آموزشی را ارائه می‌دهد که شامل دروس دینی، شرعی، آکادمیک، تسامح و حقوق بشر است. هدف اصلی این انستیتو تربیت خطیبانی در اقلیم کوردستان است تا بتوانند نقش مؤثری در ترویج اعتدال و همزیستی مسالمت‌آمیز ایفا کنند.

متن کامل سخنرانی مسرور بارزانی هنگام گذاشتن سنگ بنای ساختمان مؤسسه‌ی الازهر در اربیل:

به نام خداوند بزرگ و مهربان.

جناب نماینده‌ی دانشگاه الازهر، علمای دینی گرامی، دانشجویان فارغ‌التحصیل مؤسسه‌ی پیش‌نمازان و خطیبان.

همگی شما بسیار بسیار خوش آمدید و بسیار خرسندم که امروز در خدمت شما عزیزان، اینجا در کنارتان هستم.

در ابتدا، تبریکی گرم به دانشجویان فارغ‌التحصیل عرض می‌کنم و برایشان آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که به الگویی از علمای دینی روشنفکر و فرهیخته تبدیل شوید که در شأن وظیفه‌ی مقدس پیش‌نمازی و خطابه در مساجدمان باشند.

علمای دینی، نقش بسیار مهمی در تاریخ جنبش آزادی‌بخش ملت کوردستان ایفا کرده‌اند. همچنین در پیشبرد زبان، ادبیات و روشنگری در کوردستان، نقشی کارآمد داشته‌اند. بخش بزرگی از رهبران، مبارزان، شاعران و نویسندگان کورد از شخصیت‌های دینی و روحانیون و علمای دین اسلام بوده‌اند که نقشی آشکار و برجسته در دفاع از حقوق حَقّه‌ی ملت کوردستان و مسائل ملی، و همچنین در گسترش تفکر میانه‌رو و همزیستی مسالمت‌آمیز دینی در کوردستان و مقابله با تندروی داشته‌اند.

از این رو، ما احترام و قدردانی فراوانی برای علمای دینی قائلیم و برایشان در انجام وظیفه‌ی مقدسشان آرزوی موفقیت داریم؛ در آگاه‌سازی جامعه و ترویج فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز میان تمام اجزای مختلف جامعه‌ی کوردستان و گسترش پیام مدارا و مهربانی در میان جامعه.

امروز که سنگ بنای مؤسسه‌ی الازهر را نیز گذاشتیم، امیدواریم که به انگیزه‌ی دیگری برای تربیت هرچه بیشتر علمای دینی متخصص با روحیه‌ی میانه‌روی تبدیل شود؛ همان‌گونه که دانشگاه شریف الازهر در جهان اسلام به آن شناخته شده است.

از دانشگاه الازهر برای همکاری و هماهنگی با وزارت اوقاف و پشتیبانی از این مؤسسه سپاسگزارم. پیوندی تاریخی میان مصر، الازهر و کوردستان وجود دارد. خودتان می‌دانید که در دوران رهبر کورد، صلاح‌الدین ایوبی، شمار زیادی از کوردها به مصر رفتند و در آنجا ساکن شدند و شخصیت‌های نامدار، دانشمند، شاعر، نویسنده و مردان بزرگ و شناخته‌شده‌ای از میان آنان برخاستند. نخستین روزنامه‌ی کوردی نیز با نام «کوردستان»، ۱۲۷ سال پیش در قاهره منتشر شد.

همچنین، صلاح‌الدین ایوبی نقشی برجسته در پیشرفت و گسترش دانشگاه الازهر داشت. پس از آن، صدها دانشجوی کورد در آن دانشگاه تحصیل کردند و حتی مکان ویژه‌ای برای دانشجویان کورد در دانشگاه الازهر به نام «رواق‌الاکراد» (سرای کوردها) وجود داشت. از این رو امیدواریم دانشجویان کورد در دانشگاه الازهر، مانند همیشه، نمونه‌ی دانشجوی باهوش و بااخلاق باشند و به بهترین شکل از این فرصتی که برای تحصیل در آن دانشگاه برایشان فراهم شده است، بهره ببرند.

بار دیگر به دانشجویان فارغ‌التحصیل مؤسسه‌ی پیش‌نمازان و خطیبان تبریک می‌گویم و برایشان آرزوی موفقیت دارم.

در بخش پایانی سخنانم، می‌خواهم روی سخنم با علمای دینی گرامی باشد. هم از آنان سپاسگزاری کنم برای شکیبایی‌شان، برای زحماتشان، برای تلاشی که متحمل می‌شوند برای راهنمایی ملت ما که به راستی جایگاهشان در تمام انقلاب‌ها و جنبش‌های آزادی‌بخش کوردستان مشخص است. ما دیده‌ایم که عالِم دینی، دوشادوش پیشمرگه در جبهه‌ها علیه ظلم و ستمگران ایستاده است.

و آن پیام اعتدال یا میانه‌روی که در جامعه‌ی کوردستان گسترش یافته، نتیجه‌ی راهنمایی‌ها و ارشادات علمای دینی گرامی بوده است. از این رو، از علمای گرامی دین می‌خواهم که به طور مداوم به گسترش آن پیام میانه‌روی ادامه دهند که لازم است در جامعه‌ی ما بیشتر به آن اهمیت دهیم و اجازه ندهیم پیام تندروی، خشونت، عدم پذیرش یکدیگر، و دشمنی با یکدیگر، این مسائل، مجالی برای انتشار در کوردستان پیدا کنند.

ما به این افتخار می‌کنیم که چهره‌ی واقعی اسلام را به نمایش بگذاریم. علمای دینی باید کاری کنند که مردم اسلام را دوست داشته باشند، نه اینکه از آن بترسند. باید تلاش جدی علمای دینی این باشد که ما آن احترام و همزیستی را که در دوران پیامبر اسلام، حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم)، وجود داشت و همه در کنار یکدیگر پذیرفته شده بودند و تمام عبادت‌کنندگان جایگاه خود را داشتند، [الگو قرار دهیم]. اکنون کوردستان به این افتخار می‌کند که به کانون سکونت و همزیستی تمام ادیان و مذاهب تبدیل شده است. امیدوارم این فرهنگ ادامه یابد و علمای دینی در راهنمایی ما، در رهبری این جامعه به سوی کوردستانی آرام‌تر، باثبات‌تر و آبادتر، مستدام باشند. و شما نیز همواره سعادتمند باشید و میهن ما نیز همواره آباد باشد. بسیار بسیار سپاسگزارم.