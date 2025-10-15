سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: دولت عراق در تامین نقدینگی مشکل دارد و درخواست زمان کرده است
پیشوا هورامی اعلام کرد که عدم ارسال حقوق ماه اوت کارمندان اقلیم به دلیل کمبود نقدینگی در وزارت دارایی دولت عراق بوده و این مشکل به زودی حل خواهد شد
سخنگوی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که دلیل عدم ارسال حقوق ماه اوت کارمندان، ناشی از نبود نقدینگی لازم در وزارت دارایی دولت عراق بوده است. وی همچنین افزود که این مشکل جدی نیست و به زودی حل خواهد شد.
پیشوا هورامی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که نشست امروز هیئت وزیران به موضوع درآمد داخلی اختصاص داشته است، به ویژه با توجه به اینکه هیئتی از وزارت دارایی دولت عراق، مسئول درآمدهای غیرنفتی، از دیگر وزارتخانههای دولت اقلیم کوردستان بازدید کرده است.
وی تاکید کرد که تامین حقوق کارمندان از اولویتهای دولت است و از این رو، تمام تلاش خود را برای تامین ۱۲۰ میلیارد دینار و ارسال آن به بغداد به کار خواهند گرفت تا هیچ مشکل داخلی مانع از انجام این وظیفه نشود و حقوق کارمندان از بین نرود.
تلاشهای دولت اقلیم برای حل پروندهی حقوق
هورامی همچنین تاکید کرد که دولت اقلیم با سرعت زیادی بر روی پروندهی حقوق کار میکند و گفت: «ما در آمادهسازی فهرستها، پاسخگویی سریع به درخواستها و سازماندهی درآمدهای نفتی و غیرنفتی بسیار سریع عمل میکنیم تا هیچ مشکل و اختلافی با دولت فدرال ایجاد نشود و حقوق کارمندان اقلیم کوردستان از بین نرود.»
در خصوص سرنوشت حقوق ماههای آینده، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان فاش کرد که دولت فدرال برای تامین نقدینگی لازم درخواست زمان کرده است. وی گفت: «آنها به ما اطلاع دادند که کمی به ما فرصت دهند، مشکل جدی نیست و به زودی حل خواهد شد.»
وی افزود: «ما فهرست حقوق ماه اکتبر را آماده کردهایم و با دریافت حقوق ماه اوت، بلافاصله برای آمادهسازی ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمد داخلی برای حقوق ماه آینده اقدام خواهیم کرد.»