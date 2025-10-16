4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیریت‌کل مرکز مین‌زدایی سلیمانیه از خنثی‌سازی تعدادی مین و پس‌مانده جنگ در اطراف حلبچه خبر داد.

امروز پنجشنبه ۱۶ اکتبر، مدیریت کل مرکز مین‌گذاری سلیمانیه، اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه تیم مین‌زدایی آن مرکز در روستای سازان از توابع حلبچه، عملیات خنثی‌سازی مین و پس‌مانده‌های جنگ را انجام دادند.

در این عملیات ۳۹ مین V69، یک مین VS50، یک گلوله توپ ۱۳۰ میلیمتری، یک گلوله توپ ۱۲۲ میلیمتری، یک گلوله توپ ۱۰۵ میلیمتری، ۱۰ گلوله خمپاره ۶۰ میلیمتری، یک گلوله ۲۳ میلیمتری، دو گلوله آر‌پی‌جی، دو نارنجک دستی و سه فیوز پی دی، خنثی و جمع‌آوری شدند.

ب.ن