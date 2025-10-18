نیروی هوایی پاکستان با نقض آتش‌بس، مناطقی را در خاک افغانستان بمباران کرد که به کشته شدن ۸ بازیکن بین‌المللی کریکت افغانستان منجر شد

با وجود توافق پاکستان و طالبان افغانستان بر سر تمدید آتش‌بس میان دو طرف، نیروی هوایی پاکستان مناطقی را در خاک افغانستان بمباران کرد.

روز جمعه، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)، منابع رسانه‌ای افغانستان گزارش دادند که هواپیماهای جنگی پاکستان چندین نقطه را در ولایت پکتیکا بمباران کرده‌اند. این اقدام برخلاف توافقنامه تمدید آتش‌بس میان دو طرف است.

در مقابل، منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که "نیروی هوایی پاکستان با دقت چندین پایگاه شبه‌نظامیان 'حافظ گل بهادر' را در خاک افغانستان بمباران کرده و در نتیجه ۷۰ شبه‌نظامی کشته شده‌اند." این منابع تأکید کردند که "شبه‌نظامیان حافظ گل بهادر وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان هستند و از خاک افغانستان به مواضع و نقاط نظامی پاکستان حمله می‌کنند."

پس از این رویداد، رسانه‌های وابسته به طالبان افغانستان گزارش دادند که هواپیماهای پاکستانی یک خودروی حامل بازیکنان تیم کریکت افغانستان را بمباران کرده‌اند که در نتیجه آن هشت بازیکن بین‌المللی کشته شده‌اند.

واکنش فدراسیون کریکت افغانستان

روز شنبه، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴)، فدراسیون کریکت افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که "از تمامی رقابت‌های بین‌المللی کناره‌گیری می‌کند." در بیانیه این فدراسیون آمده است: "عصر روز جمعه، بازیکنان تیم کریکت افغانستان پس از شرکت در یک مسابقه داخلی در شهر شرنه، در حال بازگشت به شهر ارگون بودند که توسط هواپیماهای جنگی پاکستان بمباران شدند. در نتیجه این حمله، هشت بازیکن بین‌المللی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند."