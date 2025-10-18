سفیر روسیه در عراق: هزاران عراقی آماده پیوستن به ارتش روسیه هستند

آلبروس کوتراشف، سفیر روسیه در عراق، از آمادگی هزاران عراقی برای پیوستن به ارتش این کشور خبر داد

3 ساعت پیش

آلبروس کوتراشف، سفیر روسیه در عراق، در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرد که «هزاران عراقی» در صورت باز شدن راه، آماده‌ی پیوستن به ارتش روسیه هستند.

کوتراشف در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری شفق نیوز که قرار است بعداً منتشر شود، افزود: «آنچه در مورد «صدها یا هزاران» جنگجوی خارجی که در کنار ارتش روسیه می‌جنگند، اغراق‌آمیز است.» وی با اشاره به اینکه تعداد جنگجویان روس در جبهه حدود ۶۰۰ هزار نفر است، اظهار داشت که این جنگ «ماهیتی مردمی» دارد و خود روس‌ها از مناطق مختلف در آن شرکت می‌کنند.

سفیر روسیه توضیح داد که موارد محدودی از عراقی‌هایی که در صفوف ارتش روسیه جنگیده‌اند، ثبت شده است. او اشاره کرد که یکی از این افراد هنگام بازگشت به عراق برای رسیدگی به امور شخصی، از وابسته نظامی سابق سفارت بازدید کرده و سپس قصد خود را برای بازگشت به جبهه تأیید کرده است. وی همچنین افزود که سفارت برای خانواده‌ی دو عراقی که در جنگ جان باخته‌اند، ویزای ورود صادر کرده است که این‌ها تنها موارد رسمی رسیدگی شده بوده‌اند.

کوتراشف اشاره کرد که با آغاز جنگ، سفارت ده‌ها درخواست از عراقی‌هایی که مایل به پیوستن به ارتش روسیه بودند، دریافت کرد، اما به دلیل عدم وجود سیستمی برای جذب نیروهای خارجی در آن زمان، از پذیرش آن‌ها عذرخواهی کرد. با گذشت زمان، یک سازوکار رسمی بسیار محدود و پیچیده ایجاد شد که نیازمند معرفی جنگجو از سوی یک نهاد معتبر و سپس تأیید وزارت دفاع روسیه است، که این امر پیوستن خارجی‌ها را تقریباً غیرممکن می‌سازد.

نیاز نداشتن روسیه به نیروهای خارجی

وی توضیح داد که کشورش نیازی به جنگجویان خارجی ندارد، زیرا سیستم نظامی روسیه «مشوق‌های کافی برای داوطلبان روس» فراهم می‌کند که شامل حقوق بالا، غرامت و امتیازات اجتماعی است. او افزود: «اگر واقعاً راه باز بود، هزاران عراقی می‌رفتند، اما روسیه به شهروندان خود اکتفا می‌کند.»

در مقابل، او گفت که ارتش اوکراین «تعداد زیادی از خارجی‌ها» را در خود جای داده است که شامل افسران و کارشناسانی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می‌شوند و برخی از آن‌ها در درگیری‌ها کشته یا اسیر شده‌اند.

جذب پنج هزار جوان عراقی

در یک تحقیق اختصاصی خبرگزاری شفق نیوز، به طور گسترده‌ای فاش شد که بیش از پنج هزار جوان عراقی از سال ۲۰۲۲ برای کار به عنوان جنگجو در روسیه و اوکراین جذب شده‌اند.

بر اساس این اطلاعات، بیشتر کسانی که به ارتش روسیه پیوسته‌اند، از جمله افرادی هستند که با هدف گردشگری به مسکو سفر کرده‌اند یا کسانی که مسکو را دروازه‌ای امن برای تحقق رویاهای خود در یکی از کشورهای اروپایی می‌دانستند.

قانون روسیه تصریح می‌کند که هر شهروند خارجی مقیم روسیه که به زبان روسی مسلط باشد، حق دارد طبق یک قرارداد رسمی با حقوق مشخصی بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار با ارتش روسیه قرارداد ببندد.

گزارش‌ها در آن زمان فاش کردند که این جنگجویان – که از اعضای گروه‌های عراقی وابسته به حشد الشعبی بودند – به سوی خاک سوریه و از آنجا به اوکراین رفته و به نیروهای جمهوری‌های جدایی‌طلب دونتسک و لوهانسک پیوسته‌اند.

شبکه‌ی «آر تی عربی» روسیه، در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴ (۳۰ تیر ۱۴۰۳)، گزارشی تصویری منتشر کرد که در آن به شجاعت سرباز عراقی «محمد عدی عابدی» افتخار می‌کرد و اشاره داشت که او یک روس با اصالت عراقی از استان واسط و ۲۴ ساله است.

طبق گزارش‌های مطبوعاتی، عملیات جذب نیرو با ورود گروه روسی «واگنر» به استخدام جنگجویان خارجی در سال ۲۰۲۳ آغاز شد. در آن زمان، واسطه‌های محلی در بغداد، بصره و نجف ظاهر شدند که به جوانان عراقی قراردادهایی با حقوق ماهانه تا دو هزار دلار، همراه با وعده‌ی اعطای تابعیت یا اقامت روسیه به خود و خانواده‌هایشان، پیشنهاد می‌کردند.