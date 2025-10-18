همسویی ۱۰ کشور غیرعضو اتحادیهی اروپا با تحریمهای ایران
ده کشور غیرعضو اتحادیهی اروپا، از جمله ایسلند، نروژ و اوکراین، با تصمیم این اتحادیه برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران همسو شدند.
شورای اتحادیهی اروپا روز جمعه، ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که ۱۰ کشور غیرعضو این اتحادیه با تصمیم آن مبنی بر بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران همسو شدهاند.
بر اساس این بیانیه، کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختناشتاین، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین، سیاستهای ملی خود را با تصمیم اتحادیهی اروپا برای اعمال مجدد تحریمها علیه ایران تطبیق خواهند داد. اتحادیهی اروپا ضمن ابراز اطلاع از این تعهد، از آن استقبال کرده است.
بازگرداندن تحریمها در پی عدم پایبندی ایران
یک روز پس از اعمال مجدد تمامی تحریمها و محدودیتهای مرتبط با برنامهی هستهای ایران از سوی سازمان ملل متحد، شورای اتحادیهی اروپا نیز تصمیم گرفت همسو با سازمان ملل، تحریمهای پیشین خود علیه ایران را که پیشتر در چارچوب «برنامهی جامع اقدام مشترک (برجام)» تعلیق یا لغو شده بودند، دوباره برقرار کند.
اتحادیهی اروپا در تاریخ ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) اعلام کرده بود که این اقدام در واکنش به «تداوم عدم پایبندی ایران به توافق هستهای» انجام میگیرد. طبق اعلام این اتحادیه، تحریمهای مذکور شامل مسدودسازی داراییهای بانک مرکزی ایران و دیگر بانکهای ایرانی، و نیز ممنوعیت سفر برخی مقامهای ایرانی میشود. همچنین، خرید و حمل و نقل نفت خام ایران و فروش یا عرضهی طلا و برخی تجهیزات دریایی توسط جمهوری اسلامی نیز ممنوع شده است.
فعالسازی مکانیسم ماشه و شکست تلاشهای روسیه و چین
سازمان ملل متحد پس از روندی که به ابتکار قدرتهای اروپایی آغاز شد، تحریمهای تسلیحاتی و دیگر تحریمها علیه ایران را به دلیل برنامهی هستهای این کشور دوباره برقرار کرد. پس از فعال شدن مکانیسم ماشه توسط قدرتهای اروپایی، سازمان ملل روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) در بیانیهای رسمی، اجرای دوبارهی شش قطعنامهی شورای امنیت علیه ایران و بازگرداندن تمامی تحریمهای پیشین را تأیید کرد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه اوت سال جاری میلادی (مرداد سال جاری شمسی)، جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات هستهای متهم کرده و رسماً مکانیسم ماشه را فعال کردند. این ساز و کار که در توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) پیشبینی شده، اجازه میدهد در صورت تشخیص نقض توافق از سوی ایران، تمامی تحریمهای پیشین سازمان ملل ظرف ۳۰ روز دوباره احیا شوند.
پس از کلید خوردن این ساز و کار توسط قدرتهای اروپایی، شورای امنیت سازمان ملل روز ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) با ادامهی تعلیق تحریمها علیه ایران مخالفت کرد و زمینهی بازگشت تحریمها فراهم شد. پس از آن، روسیه و چین آخرین تلاش خود را برای جلوگیری از بازگشت تحریمها علیه ایران به کار گرفتند و پیشنویسی را برای به تعویق انداختن مکانیسم ماشه به شورای امنیت ارائه کردند. این پیشنهاد نیز در بالاترین مرجع بینالمللی ناکام ماند و بازگشت تحریمهای پیشین علیه ایران قطعی شد.
بدینترتیب، تحریمهای سازمان ملل متحد که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹) علیه تهران وضع شده بودند، از بامداد ششم مهرماه به وقت ایران، دوباره اجرایی شدند.