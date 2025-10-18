دادگاهی در شهر آگری (آغری) شمال کوردستان، بردان اوزتورک، نماینده‌ی دَم پارتی را به اتهام همکاری و تبلیغ برای «یک سازمان تروریستی» به شش سال و چهار ماه زندان محکوم کرد.

35 دقیقه پیش

دادگاه عالی کیفری در شهر آگری (آغری)، واقع در شمال کوردستان، در آخرین جلسه‌ی دادگاه بردان اوزتورک، نماینده‌ی دَم پارتی، حکم نهایی خود را صادر کرد. این دادگاه اوزتورک را در چند پرونده به مجموع شش سال و چهار ماه زندان محکوم کرده است.

پرونده‌ی قضایی بردان اوزتورک به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد که توسط ریاست دادستانی عمومی آگری علیه وی گشوده شده بود. در جلسه‌ی نهایی دادگاه، اوزتورک حضور نداشت و حکم دادگاه در حضور وکیل وی قرائت شد.

بر اساس اطلاعات موجود، دادگاه آگری در پرونده‌ی «همکاری و هماهنگی با یک سازمان تروریستی»، بردان اوزتورک، نماینده‌ی دیاربکر در شمال کوردستان و عضو پارلمان ترکیه را به چهار سال و شش ماه زندان محکوم کرد. همچنین، وی به اتهام «تبلیغ برای یک سازمان تروریستی» به یک سال و ۱۰ ماه زندان دیگر محکوم شده است که مجموع این دو حکم به شش سال و چهار ماه می‌رسد.

احکام زندان برای ۱۰ نفر دیگر در آگری در رویدادی جداگانه، در همان شهر آگری، ۱۰ نفر دیگر نیز به اتهامات و جرایم مختلف به زندان محکوم شدند. پرونده‌ی این افراد از سال ۲۰۱۵ توسط ریاست دادستانی عمومی آگری علیه ۱۶ نفر به اتهام «تبلیغ و عضویت در یک سازمان تروریستی» و «خشونت و استفاده از زور» گشوده شده بود.

در میان محکومان، انگین دورسون به ۲۴ سال، فیگن اصلان و رمضان بایرام هر یک به ۱۸ سال، مهمت ایزجی به ۱۱ سال و ۹ ماه، ییلماز دورسون به ۸ سال و ۹ ماه، شاکر چاچان به ۷ سال، و مراد قره‌گل و سرکان یزیجی هر یک به ۶ سال و ۳ ماه زندان محکوم شده‌اند.