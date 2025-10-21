نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در دیدار با سفیر ترکیه در عراق، بر لزوم استفاده از توافق صادرات مجدد نفت برای تصویب قانون نفت و گاز تأکید کرد

56 دقیقه پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۹ مهر ۱۴۰۴)، از آنیل بورا اینان، سفیر ترکیه در عراق، استقبال کرد.

در این دیدار که ارمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اقلیم کوردستان، نیز حضور داشت، ضمن تأکید بر توسعه‌ی روابط دوجانبه، آخرین تحولات و پیشرفت‌های وضعیت عمومی عراق و آمادگی‌ها برای انتخابات مجلس نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سفیر ترکیه، موفقیت پروژه‌ها و اصلاحات دولت اقلیم کوردستان را در بخش‌های مختلف به نخست‌وزیر تبریک گفت و به‌ویژه به پروژه‌ی روشنایی، پروژه‌های حفاظت از محیط زیست و کمربند سبز، و تأمین و ارائه‌ی خدمات آب اشاره کرد.

در بخش دیگری از گفتگوها، توافق سه‌جانبه‌ی صادرات مجدد نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه مورد بحث قرار گرفت و هر دو طرف توافق کردند که این امر باید زمینه‌ساز تصویب قانون نفت و گاز در دوره‌ی آتی مجلس نمایندگان عراق شود.