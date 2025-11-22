همگرایی سیاسی در دهوک؛ استقبال گرم اربیل از هیئتهای غرب کوردستان
سخنگوی شورای میهنی کوردهای سوریه با اشاره به فضای مثبت مجمع «مپس»، تأکید کرد که حمایتهای دولت اقلیم کوردستان ضامن تقویت همبستگی میان جریانهای سیاسی در مناطق کوردستانی سوریه است.
فیصل یوسف، سخنگوی شورای میهنی کوردهای سوریه (ENKS)، روز جمعه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگویی رسانهای به ارزیابی دستاوردهای ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS25) پرداخت.
وی با اشاره به حضور گستردهی نمایندگان سیاسی از غرب کوردستان در این رویداد بینالمللی، تصریح کرد که دعوت رسمی از این جریانها و استقبال گرم پرزیدنت بارزانی و مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، پیامی آشکار مبنی بر تداوم حمایتهای راهبردی اربیل از اتحاد و یکپارچگی نیروهای سیاسی در آن بخش از مناطق کوردستانی است.
پیام وحدت در مپس ۲۵
سخنگوی انکس خاطرنشان کرد که حضور همزمان هیئتهای مختلف از غرب کوردستان در این مجمع و نوع تعامل رهبری اقلیم با آنان، بازتابدهندهی پیامی بسیار حائز اهمیت بود. به گفتهی وی، تصاویری که از این گردهمایی و تعاملات دیپلماتیک آن مخابره شد، موجی از خرسندی و امید را در میان آحاد ملت کورد برانگیخت.
در جریان برگزاری این مجمع که روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان ۱۴۰۴) در شهر دهوک برگزار شد، چهرههای شاخصی همچون مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد)، الهام احمد، رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان و محمد اسماعیل، رئیس شورای میهنی کوردهای سوریه حضور داشتند.
تأکید بر حل ریشهای مسائل
مظلوم عبدی در سخنرانی خود در این مجمع، ضمن قدردانی ویژه از نخستوزیر اقلیم کوردستان و برگزارکنندگان مپس برای فراهم کردن بستر این گفتگوها، از سطح بالای استقبال و میزبانی ابراز خرسندی کرد.
از سوی دیگر، الهام احمد نیز در پنل تخصصی خود با اشاره به چالشهای موجود، تأکید کرد که مسئلهی کورد و حقوق سایر مؤلفههای سوریه، از جمله مسائل مربوط به زنان، موضوعاتی بنیادین هستند که نادیده گرفتن آنها و فقدان راهکارهای اساسی، عامل اصلی تداوم جنگ و بیثباتی در منطقه بوده است.