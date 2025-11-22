تشکیل کابینهی جدید عراق- محور گفتگوی مسرور بارزانی و نوری مالکی
نخستوزیر اقلیم کوردستان بر حلوفصل اختلافات اربیل و بغداد بر مدار قانون اساسی تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز شنبه، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ آذر ۱۴۰۴)، در شهر اربیل میزبان نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون بود. این دیدار در شرایطی انجام شد که فضای سیاسی عراق تحت تأثیر نتایج انتخابات اخیر پارلمانی و تکاپوی جریانهای مختلف برای یارگیریهای سیاسی قرار دارد.
بر اساس بیانیهی رسمی منتشر شده از سوی دولت اقلیم کوردستان، محور اصلی این گفتگوها بررسی چشمانداز سیاسی عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و ارزیابی روند مذاکرات میان جریانهای سیاسی جهت تشکیل کابینهی جدید دولت فدرال بوده است. در این نشست، طرفین ضمن تبادل نظر در خصوص چالشهای پیشرو، بر لزوم تسریع در روند توافقات سیاسی برای جلوگیری از بنبستهای احتمالی تأکید کردند.
بخش مهمی از این گفتگوها به بررسی پروندههای باز و اختلافات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال اختصاص داشت. طبق بیانیهی صادر شده، هر دو طرف دیدگاه مشترکی داشتند مبنی بر اینکه تنها راهکار پایدار برای عبور از بحرانها، بازگشت به قانون اساسی و اجرای دقیق توافقات پیشین است. مسرور بارزانی در این نشست بار دیگر بر حقوق قانونی مردم کوردستان و لزوم تأمین بودجه و حقوق مالی اقلیم تأکید کرد.
این دیدار در حالی صورت میگیرد که عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود. نتایج اولیه نشاندهندهی عدم کسب اکثریت قاطع توسط هیچیک از ائتلافهاست که این امر، تشکیل دولت را نیازمند ائتلافسازیهای گسترده کرده است.