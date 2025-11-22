تعهد ترامپ برای خلع سلاح حماس غزه

رئیس‌جمهوری ایالات متحده در دیدار با شهردار منتخب نیویورک بر لزوم پایان دادن به حضور نظامی گروه‌های فلسطینی تأکید کرد؛ تل‌آویو شروط خود را برای پذیرش نیروهای بین‌المللی اعلام کرد

5 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود پیرامون تحولات خاورمیانه، بر عزم جدی واشنگتن برای حمایت از روند خلع سلاح کامل جنبش حماس تأکید کرد. وی این سخنان را در دفتر بیضی کاخ سفید و پس از دیدار با زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک، بیان کرد و گفت: «ما متعهد به پشتیبانی از خلع سلاح کامل حماس هستیم.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز پنج‌شنبه اعلام کرد چنانچه نیروهای بین‌المللی قادر به انجام مأموریت خلع سلاح در غزه نباشند، ارتش اسرائیل رأساً این اقدام را انجام خواهد داد. نتانیاهو با اشاره به وجود یک بازه زمانی موقت برای این فرایند، از افشای جزئیات دقیق آن خودداری کرد.

هم‌زمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده بود، تصویب کرد. این قطعنامه راه را برای استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در نوار غزه هموار می‌سازد.

بر اساس طرح صلح ترامپ، اداره نوار غزه باید به یک ساختار مدنی متشکل از شخصیت‌های مستقل فلسطینی واگذار شود که هیچ‌گونه وابستگی به حماس نداشته باشند. بخش کلیدی این طرح راهبردی، استقرار نیروهای حافظ صلح چندملیتی برای تأمین امنیت منطقه است. در این میان نام کشورهایی همچون مصر، اندونزی، آذربایجان و احتمالاً قطر به عنوان مشارکت‌کنندگان احتمالی مطرح شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل با حضور نیروهای نظامی ترکیه در این ائتلاف مخالفت کرده است.

در فاز دوم این طرح، عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی در نوار غزه پیش‌بینی شده، اما جدول زمانی مشخصی برای آن ارائه نشده است. همچنین، موضوع خلع سلاح حماس و سایر گروه‌های مسلح به عنوان یک چالش باقی مانده است؛ چراکه حماس تأکید دارد این مسئله صرفاً باید از طریق اجماع ملی و داخلی فلسطین حل‌وفصل شود.