فرمانده‌ی کل ارتش لبنان ضمن اشاره به موانع ایجاد شده توسط اسرائیل برای استقرار نیروهای دولتی در مرزها، شرایط کنونی این کشور را یک پیچ تاریخی و بسیار حساس توصیف کرد

15 ساعت پیش

رودولف هیکل، فرمانده‌ی کل ارتش لبنان، روز جمعه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) و هم‌زمان با سالروز استقلال این کشور، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، نسبت به وضعیت شکننده و حساس لبنان هشدار داد.

وی با اشاره به تداوم عملیات نظامی و نقض حاکمیت ارضی لبنان توسط ارتش اسرائیل، اظهار داشت که کشورش در حال عبور از یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی خود است و شهروندان لبنانی به صورت روزمره قربانی این تنش‌ها می‌شوند.

فرمانده‌ی ارتش لبنان تصریح کرد که تداوم حضور و حملات اسرائیل در خاک لبنان، مانع اصلی در برابر استقرار کامل نیروهای نظامی این کشور در مناطق مرزی و اعمال حاکمیت ملی است. وی افزود: «با وجود گذشت یک سال از توافق میان لبنان و اسرائیل و علی‌رغم کارشکنی‌های طرف مقابل، ارتش لبنان همچنان به مفاد این توافق پایبند است. در همین راستا، دولت در تلاش است تا با اعزام نیروهای کمکی به جنوب رودخانه لیتانی، اقتدار دولت مرکزی را در تمام نقاط کشور بسط دهد.»

هیکل تأکید کرد که موفقیت این اقدامات نیازمند هم‌افزایی تمامی نهادهای دولتی و تقویت توانمندی‌های دفاعی است تا بتوان ثبات پایدار را برای لبنان به ارمغان آورد.

این مقام ارشد نظامی با اشاره به تلاش‌های بیروت برای برقراری صلح، خاطرنشان کرد که اسرائیل همچنان به اشغالگری و حملات خود در شرق و جنوب لبنان ادامه می‌دهد، در حالی که پیش‌تر توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله امضا شده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مرزهای شمالی و شرقی اشاره کرد و گفت: «ارتش با جدیت در حال ساماندهی مرزهاست؛ آب‌های سرزمینی تحت نظارت دقیق قرار دارند و گذرگاه‌های غیررسمی با سوریه نیز کاملاً کنترل شده‌اند تا از هرگونه تردد غیرقانونی جلوگیری شود.»

شایان ذکر است که توافق میان لبنان و اسرائیل از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۷ آذر ۱۴۰۳) وارد فاز اجرایی شد، اما مقامات لبنانی همواره اسرائیل را به نقض این توافق و تداوم عملیات نظامی در پنج محور داخل خاک لبنان متهم می‌کنند.