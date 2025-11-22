یک کارشناس امور انتخابات هشدار داد که برخی احزاب شکست‌خورده در بغداد با هدف تصاحب وزارتخانه‌ها، در تلاش برای تغییر غیرقانونی نتایج انتخابات و مصادره‌ی کرسی‌های اختصاصی اقلیت‌ها هستند

14 ساعت پیش

هاوار محمد، کارشناس مسائل انتخاباتی، در گفتگو با کوردستان ۲۴ از تحرکات پشت پرده‌ی برخی جریان‌های سیاسی عراق برای تغییر مهندسی‌شده‌ی نقشه‌ی سیاسی کشور خبر داد. به گفته‌ی وی، احزابی که در کارزار انتخاباتی ناکام مانده و نتوانسته‌اند کرسی‌های لازم را کسب کنند، اکنون با هدف جبران شکست خود، تمرکز ویژه‌ای بر تصاحب کرسی‌های ویژه‌ی اقلیت‌ها (پیروان ادیان و اقوام) معطوف کرده‌اند.

این کارشناس انتخاباتی در تشریح انگیزه‌ی این اقدامات گفت: «بر اساس یک عرف سیاسی در عراق، هر جریانی که بتواند سه کرسی پارلمانی – به‌ویژه از سهمیه اقلیت‌ها – را به دست آورد، می‌تواند مدعی دریافت یک وزارتخانه در کابینه شود. این موضوع اکنون به چالش اصلی تبدیل شده است، زیرا جریان‌هایی که در گذشته با روش‌های ناعادلانه بر این کرسی‌ها مسلط می‌شدند، اکنون دستشان خالی مانده است.»

وی افزود: «گروه‌هایی که در این دوره کرسی‌های ویژه را از دست داده‌اند و وزن پارلمانی لازم برای چانه‌زنی بر سر وزارتخانه‌ها را ندارند، به شدت از نتایج ناراضی بوده و مترصد فرصتی هستند تا حتی با توسل به روش‌های فراقانونی، نتایج را به نفع خود تغییر دهند.»

هاوار محمد با یادآوری وقایع پس از انتخابات ۲۰۲۱، هشدار داد که صحنه‌ی سیاسی عراق همواره آبستن حوادث غیرمنتظره است. وی گفت: «همان‌طور که در دوره‌ی قبل با صدور یک حکم حکومتی و تمدید غیرمعمول مهلت شکایت، دو کرسی پارت دموکرات کوردستان باطل شد، اکنون نیز خطر تکرار چنین سناریوهایی برای تغییر نتایج وجود دارد.»

در همین راستا، پارت دموکرات کوردستان در بالاترین سطوح نسبت به هرگونه دستکاری در کرسی‌های ویژه‌ موضع‌گیری کرده است. مسرور بارزانی، نایب رئیس پارت دموکرات کوردستان و دفتر سیاسی این حزب، ضمن محکوم کردن این تحرکات، اعلام کرده‌اند که هرگونه تلاش برای مصادره‌ی حق قانونی اقلیت‌ها و تغییر نتایج انتخابات غیرقابل پذیرش خواهد بود.