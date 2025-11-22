رهبران و شخصیت‌های برجسته‌ی کوردهای فیلی ضمن حمایت از نماینده‌ی منتخب خود، اظهارات مداخله‌جویانه‌ی محمد جمیل میاحی را محکوم کرده و آن را تلاشی برای تضییع مجدد حقوق این جامعه دانستند

روز جمعه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴)، جمعی از سران عشایر و چهره‌های شاخص جامعه‌ی کوردهای فیلی در یک کنفرانس مطبوعاتی، پاسخ تندی به اظهارات اخیر محمد جمیل میاحی، استاندار پیشین واسط دادند.

این واکنش در پی سخنان میاحی علیه حیدر ابو تاره، نامزد پیروز کوردهای فیلی در ششمین دوره‌ی انتخابات پارلمان عراق، صورت گرفت.

دفاع از حق انتخاب و رد قیمومیت

شرکت‌کنندگان در این نشست خبری با تأکید بر اینکه پیروزی کاندیدای منتخب، حق مسلم و قانونی جامعه‌ی فیلی است، تصریح کردند که اجازه نخواهند داد با غوغا سالاری و تحریف واقعیت‌ها، افکار عمومی منحرف شده و حقوقشان بار دیگر پایمال گردد.

در بیانیه‌ی این شورا آمده است: «پرسش اساسی این است که چه کسی به محمد جمیل میاحی وکالت داده تا به نمایندگی از کوردهای فیلی سخن بگوید؟ این در حالی است که او خود پیشگام نقض حقوق ما بوده و در دوران مسئولیتش، پست‌های متعلق به این جامعه، از جمله معاونت استانداری واسط را که سهمیه‌ی انتخاباتی ما بود، سلب کرد.»

رهبران کوردهای فیلی با تبیین سازوکار قانونی انتخابات یادآور شدند که کرسی ویژه‌ی فیلی‌ها محدود به یک جغرافیای خاص نیست، بلکه متعلق به تمام عراق از شمال تا جنوب است. بنابراین، محدود کردن حق رأی به یک استان خاص فاقد وجاهت قانونی است، چرا که در موضوع کرسی‌های کوتا، کل کشور به عنوان یک حوزه‌ی انتخابیه‌ی واحد در نظر گرفته شده است.

آنان در پایان خاطرنشان کردند که در هشت سال گذشته، کرسی ویژه‌ی استان واسط در انحصار جریانی خاص قرار داشت و کوردهای فیلی از حق نمایندگی واقعی محروم بودند. اکنون که این انحصار شکسته شده، به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها منافع خود را در خطر دیده و با فرافکنی سعی در تشویش اذهان عمومی دارند.