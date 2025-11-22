رئیس جمهور اوکراین طرح ۲۸ ماده‌ای کاخ سفید را آزمونی دشوار برای بقای کشورش خواند

7 ساعت پیش

در پی تشدید فشارهای دیپلماتیک بر کی‌یف جهت پذیرش طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، روز جمعه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) رایزنی‌های گسترده‌ای را با سران کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام داد.

این گفتگوها در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، ضرب‌الاجلی کوتاه برای پذیرش توافق جدید تعیین کرده و هشدار داده است که اوکراین در صورت تعلل، با خطر شکست قریب‌الوقوع روبرو خواهد شد.

تأکید اروپا بر تصمیم‌گیری مشترک و صلح عادلانه

کاخ الیزه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، به همراه فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا در تماسی مشترک با همتای اوکراینی خود، بر این نکته پافشاری کردند که هرگونه تغییر راهبردی در وضعیت جنگ و تصمیماتی که بر منافع قاره سبز تأثیرگذار است، نیازمند همگرایی و توافق نظر میان اعضای ناتو و شرکای اروپایی است.

رهبران این سه قدرت اروپایی ضمن ابراز تمایل برای دستیابی به «صلحی پایدار و عادلانه»، تصریح کردند که منافع حیاتی اوکراین و اروپا باید در هر سناریویی تضمین شود. ولودیمیر زلنسکی نیز پس از این گفتگو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگرچه بر روی طرح آمریکا کار می‌کنند، اما این طرح باید متضمن صلحی واقعی و شرافتمندانه باشد.

دوراهی دشوار کی‌یف: بقای ملی یا اتحاد راهبردی

رئیس‌جمهوری اوکراین در پیامی ویدیویی خطاب به شهروندان کشورش، وضعیت کنونی را یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع تاریخ اوکراین توصیف کرد. وی با اشاره به فشار سنگین برای پذیرش طرح ۲۸ ماده‌ای واشینگتن، تصریح کرد که کی‌یف اکنون در دوراهی انتخاب میان «حفظ شرافت ملی» و «از دست دادن یک شریک کلیدی» قرار گرفته است.

زلنسکی با بیان اینکه پذیرش بی‌قید و شرط تمامی مفاد این طرح می‌تواند به معنای پایان موجودیت اوکراین باشد، گفت: «ما با انتخابی بسیار سخت مواجهیم؛ یا باید ۲۸ بند دشوار را بپذیریم و یا خود را برای زمستانی بسیار سخت و احتمال قطع حمایت‌ها آماده کنیم. من تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا دست‌کم دو اصل اساسی، یعنی آزادی و شرافت اوکراینی‌ها در این توافق نادیده گرفته نشود.»

جزئیات طرح ترامپ و واکنش برلین

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دونالد ترامپ خواستار پاسخ نهایی کی‌یف تا روز شکرگزاری (پنج‌شنبه) شده و تأکید کرده است که تا زمان پذیرش این توافق از سوی اوکراین، تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه لغو نخواهد شد. طبق جزئیات فاش شده از این طرح، مسکو خواستار به رسمیت شناختن کنترل واقعی خود بر مناطق دونتسک، لوهانسک و شبه‌جزیره کریمه است و در جبهه‌های خرسون و زاپوریژیا نیز آتش‌بس بر اساس خطوط تماس فعلی برقرار خواهد شد. همچنین کاهش نیروهای نظامی اوکراین به ۶۰۰ هزار نفر و اعطای مصونیت قضایی کامل به طرفین درگیر (که مانع پیگرد جنایات جنگی می‌شود)، از دیگر بندهای مناقشه‌برانگیز این پیشنهاد است.

در واکنش به این تحولات، دفتر صدراعظم آلمان با صدور اطلاعیه‌ای خاطرنشان کرد که هرچند مذاکرات صلح ضروری است، اما نیروهای مسلح اوکراین باید تحت هر شرایطی توانایی دفاع از تمامیت ارضی خود را حفظ کنند. استفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان، روز جمعه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) هرگونه توافق ارضی بدون رضایت و مذاکره مستقیم با کی‌یف را مردود دانست.

از سوی دیگر، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس موضع بروکسل را شفاف‌سازی کرد و بر دو محور اصلی «تداوم حمایت از کی‌یف» و «تضعیف ماشین جنگی روسیه» از طریق ابزارهای تحریمی تأکید ورزید.