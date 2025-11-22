طرح جامع واشنگتن برای پایان جنگ سودان
مشاور دونالد ترامپ از تدوین نقشهراهی راهبردی برای توقف درگیریها و بازسازی سودان خبر داد؛ فرمانده ارتش سودان نیز آمادگی خود را برای همکاری با ایالات متحده و عربستان اعلام کرد
مسعد بولس، مشاور رئیسجمهوری ایالات متحده در امور آفریقا و جهان عرب، در گفتوگویی رسانهای از جزئیات طرح جدید کاخ سفید برای خاتمه دادن به بحران سودان پرده برداشت. وی با ابراز امیدواری نسبت به پذیرش آتشبس از سوی طرفین منازعه، وضعیت کنونی در شهر الفاشر را بسیار بحرانی خواند و تصریح کرد که اگر به ابتکار عملهای پیشین توجه میشد، وقایع تلخ اخیر قابل پیشگیری بود.
بولس در مصاحبه با شبکه «العربیه» ضمن هشدار درباره پیامدهای منطقهای و بینالمللی تداوم جنگ، اعلام کرد که واشنگتن با همکاری یک گروه چهارجانبه بینالمللی، طرحی را تدوین کرده که خواستار توقف فوری خشونتها در سراسر سودان است. به گفته وی، این طرح به مثابه یک «نقشه راه» عمل کرده و بر سه رکن اصلی استوار است: برقراری آتشبس فوری، تسهیل در ارسال کمکهای بشردوستانه و آغاز گفتوگوهای ملی فراگیر.
مشاور ترامپ با تأکید بر اینکه راهحل نهایی باید برخاسته از اراده داخلی سودان باشد، افزود: «نباید هیچگونه پیششرطی بر روند صلح تحمیل شود. طرح پیشنهادی ما شامل برنامههای مدونی برای بازسازی کشور پس از جنگ و اصلاح ساختار حکمرانی است.» وی همچنین خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ حلوفصل این پرونده را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده و تماسهای روزانهای با طرفین درگیر برقرار است که احتمالاً به دیدار رهبران دو طرف در واشنگتن منجر خواهد شد.
همزمان با تعهد رئیسجمهوری آمریکا برای پایان دادن به این نبرد فرسایشی، عبدالفتاح برهان، فرمانده ارتش سودان و رئیس شورای حاکمیت این کشور، سیگنالهای مثبتی ارسال کرد. شورای حاکمیت سودان با صدور بیانیهای رسمی، ضمن استقبال از تلاشهای مشترک ریاض و واشنگتن برای توقف خونریزیها، بر «آمادگی جدی دولت برای مشارکت در مسیر دستیابی به صلح» تأکید ورزید.
این تحولات پس از دیدار راهبردی ولیعهد عربستان سعودی و رئیسجمهوری آمریکا در واشنگتن شتاب گرفت. عبدالفتاح برهان نیز در واکنش به این دیدار، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «سپاس از شاهزاده محمد بن سلمان و سپاس از دونالد ترامپ.» این پیام نشاندهنده همسویی خارطوم با عزم بینالمللی برای بستن پرونده جنگ داخلی در این کشور است.