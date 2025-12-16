دستگیری ۲۱ عضو داعش در عملیات مشترک نیروهای سوریه دموکراتیک و امنیتی داخلی در اطراف کوبانی

این عملیات در راستای تلاش‌های مداوم برای مهار سلول‌های داعش در منطقه فرات انجام شد

5 ساعت پیش

نیروهای سوریه دموکراتیک (هه‌سه‌ده)، با همکاری نیروهای امنیتی داخلی سوریه، عملیات امنیتی گسترده‌ای را در منطقه فرات آغاز کرده و سلول‌های داعش را در اطراف شهر کوبانی (عین‌العرب) هدف قرار دادند.

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای مشترک این عملیات امنیتی را در چندین شهرک و روستای اطراف کوبانی در شمال سوریه به اجرا گذاشتند که شامل یورش و بازرسی‌های دقیق بود. این عملیات امنیتی منجر به دستگیری ۲۱ نفر به اتهام عضویت یا همکاری با سلول‌های داعش شد. تمامی دستگیرشدگان برای طی مراحل قانونی به مراکز تحقیقاتی ارجاع داده شده‌اند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اشاره کرد که یکی از این عملیات‌ها در روستای «قوبا جعده» در روستاهای غربی کوبانی و در نزدیکی پل «قره‌قوزاق» انجام شد. نیروهای امنیتی در وضعیت آماده‌باش بالایی قرار داشتند و در مناطق اطراف مستقر شده بودند. این عملیات در چارچوب تلاش‌های مداوم نیروهای هه‌سه‌ده و امنیتی برای تقویت امنیت و ثبات و جلوگیری از ظهور مجدد سلول‌های داعش در مناطق تحت کنترل آن‌ها انجام می‌شود.

روز شنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آذر ۱۴۰۴)، ارتش آمریکا از کشته شدن دو سرباز و یک مترجم غیرنظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر خبر داد. این افراد در جریان دیداری با رهبران محلی و در چارچوب عملیات ضدتروریسم، در نزدیکی پالمیرا در مرکز سوریه، هدف حمله مسلحانه داعش قرار گرفته بودند. در حالی که داعش مسئولیت این حمله را از طریق وب‌سایت‌های خود بر عهده گرفت، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره این حمله اظهار نظر کرده و اعلام کرده بود: «حملات تلافی‌جویانه علیه داعش را آغاز خواهیم کرد».