مذاکرات پارت دموکرات و اتحادیهی میهنی برای تشکیل دولت اقلیم کوردستان از سر گرفته شد
شروع گفتگوها پس از تأیید نتایج انتخابات عراق
هیئتهای مذاکرهکنندهی پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی کوردستان روز سهشنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، با هدف از سرگیری مذاکرات برای تشکیل دهمین کابینهی دولت اقلیم کوردستان تشکیل جلسه دادند. این نشست پس از تأیید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی عراق توسط دادگاه عالی فدرال، اهمیت ویژهای یافته است.
به گزارش هوشمند سادق، خبرنگار کوردستان۲۴، محور اصلی این دیدار ادامهی گفتگوها پیرامون تشکیل کابینهی دهم دولت اقلیم کوردستان است. این جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ پیش از ظهر روز سهشنبه، در دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در پیرمام برگزار شد. ریاست هیئت پارت دموکرات را هوشیار زێباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی این حزب، بر عهده داشت. در مقابل، قباد طالبانی، معاون نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و عضو دفتر سیاسی اتحادیهی میهنی کوردستان، ریاست هیئت این حزب را بر عهده گرفت. قباد طالبانی پیشتر در روز سهشنبه، ۹ دسامبر (۱۹ آذر)، اعلام کرده بود که هیئتهای مذاکرهکنندهی دو حزب در این هفته دیدار خواهند کرد.
این گفتگوها تازهترین گام در راستای تلاشهای چندماهه برای تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان است که پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ (مهر و آبان ۱۴۰۳) آغاز شده است. در آن انتخابات، پارت دموکرات کوردستان ۳۹ کرسی و اتحادیهی میهنی کوردستان ۲۳ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان کوردستان را به دست آوردند. با وجود برگزاری چندین دور گفتگوی عالیرتبه میان پارت دموکرات و اتحادیهی میهنی طی ماههای اخیر، از جمله دیداری در ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) تحت نظارت پرزیدنت بارزانی، توافق بر سر اکثر مسائل حاصل شده است و تنها توزیع پستهای وزارتی باقی مانده است. یکی از اختلافات عمده بر سر تصدی وزارت امور داخلی است که به طور سنتی در اختیار پارت دموکرات بوده و این حزب بر حفظ آن اصرار دارد.