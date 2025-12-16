هواداران تیم فوتبال زاخو، بهترین هواداران جهان در سال ۲۰۲۵
برای نخستین بار یک گروه هواداری از خاورمیانه این جایزه را کسب میکند
هواداران تیم فوتبال زاخو، از شهرهای مهم اقلیم کوردستان عراق، با کسب بیشترین آرا در سطح جهان، عنوان بهترین هوادار سال ۲۰۲۵ فیفا را از آن خود کردند.
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) روز سهشنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، به طور رسمی نتایج رأیگیری برای انتخاب بهترین هوادار سال را اعلام کرد. در این رقابت، هواداران یانهی زاخو با کسب بیشترین آرا، بالاتر از رقبای آرژانتینی و اسپانیایی خود قرار گرفتند و این جایزهی معتبر را از آن خود کردند. این پیروزی، نخستین بار است که هوادارانی از منطقهی خاورمیانه موفق به کسب این افتخار میشوند.
تقدیر از حرکت بشردوستانه
فیفا اقدام هواداران زاخو را که در روز بازی تیمشان مقابل یانهی حدود در فصل گذشتهی لیگ ستارگان عراق، هزاران عروسک را به نشانه همدردی با کودکان مبتلا به بیماری سرطان به داخل زمین پرتاب کردند، ستود. همین حرکت بشردوستانه بود که باعث شد هواداران این یانه برای دریافت جایزهی «دِ بِست» نامزد شوند.
مراسم اهدای جوایز در دوحه
مراسم اهدای جوایز «دِ بِست» (The Best) قرار است امشب، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اربیل، در تالار فیرمونت کاتارا در دوحه، پایتخت قطر، با حضور نزدیک به ۸۰۰ نفر برگزار شود. در این مراسم، به بهترینهای فوتبال در بخش مردان و زنان جوایزی اهدا خواهد شد. هرچند فیفا پیش از برگزاری مراسم، برندگان جایزهی بهترین هوادار سال را اعلام کرده است. انتظار میرود نمایندهای از یانهی زاخو به صورت آنلاین در این مراسم شرکت کند و توسط رئیس فیفا مورد تبریک قرار گیرد.
موقعیت جغرافیایی شهر زاخو
شهر زاخو، واقع در شمال غربی اقلیم کوردستان و در استان دهوک، یک نقطهی جغرافیایی و راهبردی مهم به شمار میرود. این شهر که در دامنههای کوههای زاگرس و در بخش غربی دشت سندیان قرار گرفته است، تنها چند کیلومتر با گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل در مرز عراق و ترکیه فاصله دارد. رودخانهی خابور از میان این شهر عبور میکند و آن را به دو بخش تقسیم میکند. این موقعیت، زاخو را به یک دروازهی اقتصادی حیاتی و مرکز تجاری مهم برای اقلیم کوردستان و سایر نقاط عراق تبدیل کرده است. جمعیت زاخو عمدتاً از کوردها تشکیل شده است که به گویش بادینی از زبان کوردی کرمانجی صحبت میکنند و این شهر به دلیل جشنهای پرشور نوروزی خود نیز شهرت دارد. از دیدنیهای تاریخی این شهر میتوان به پل دلال، یک پل سنگی باستانی بر روی رودخانه خابور، و قلعهی زاخو اشاره کرد.