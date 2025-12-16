رئیس‌جمهور سابق آمریکا خواستار ۱۰ میلیارد دلار غرامت از شبکه‌ی بی‌بی‌سی شده است

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، شکایتی قانونی علیه شبکه رسانه‌ای بی‌بی‌سی (BBC) ثبت کرده و خواستار غرامتی حداقل ۱۰ میلیارد دلاری شده است. این شکایت به دلیل «دستکاری ویدئویی و افترا» مطرح شده است.

شکایت در ایالت فلوریدا ثبت شده و ترامپ در آن خواستار حداقل ۵ میلیارد دلار به عنوان غرامت افترا و ۵ میلیارد دلار دیگر به دلیل «نقض قوانین بازرگانی و فریبکاری» شده است. منشأ این مشکل به یک برنامه مستند از مجموعه معروف «پانوراما» بازمی‌گردد که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ پخش شد. ترامپ مدعی است که بی‌بی‌سی سخنرانی او را طوری دستکاری و مونتاژ کرده است که گویی او هوادارانش را به «خشونت» تشویق می‌کند، پیش از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۶ دی ۱۳۹۹) آن‌ها به ساختمان کنگره آمریکا.

سخنگوی تیم وکلای ترامپ به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: «بی‌بی‌سی، که زمانی مورد احترام بود و اکنون شهرت خود را از دست داده است، با قصد و نیت بد و از طریق دستکاری سخنرانی، تلاش کرده است تا شهرت رئیس‌جمهور ترامپ را به هدف دخالت در انتخابات ۲۰۲۴ خدشه‌دار کند». این سخنگو همچنین اشاره کرد که «بی‌بی‌سی سابقه طولانی در گمراه‌کردن بینندگان خود در مورد رئیس‌جمهور ترامپ دارد تا به دستور کار سیاسی چپ‌گرایان خدمت کند».

با وجود اینکه بی‌بی‌سی پیش از این به اشتباه خود اعتراف کرده و عذرخواهی کرده بود، و همچنین سمیر شا، رئیس بی‌بی‌سی، «نامه‌ای خصوصی» برای کاخ سفید ارسال کرده بود تا عذرخواهی کند، اما به نظر می‌رسد این اقدامات خشم رئیس‌جمهور ۷۹ ساله‌ی سابق را فروننشانده است.