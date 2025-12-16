اختلال گسترده در پروازهای اقلیم کوردستان

مه غلیظ عامل توقف و تغییر مسیر پروازها

1 ساعت پیش

مه غلیظ و شرایط نامساعد جوی، از روز گذشته تاکنون، موجب لغو و تغییر مسیر پروازها در فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل، سلیمانیه و کرکوک در اقلیم کوردستان و همچنین بخش‌هایی از عراق شده است.

این وضعیت با توجه به پیشینه آب و هوایی منطقه، در ماه‌های زمستان امری رایج محسوب می‌شود.

توقف کامل پروازها در فرودگاه بین‌المللی اربیل

احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل، روز سه‌شنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۴ (۱۶ دسامبر ۲۰۲۵)، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که تمامی پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه از اواخر روز دوشنبه به دلیل مه غلیظ و شرایط نامساعد جوی متوقف شده‌اند. وی افزود که این تعلیق پروازها تا اطلاع ثانوی و بهبود وضعیت آب و هوا ادامه خواهد داشت و زمان از سرگیری پروازها مشخص نیست. پیش‌تر، روز دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵)، هوشیار به کوردستان۲۴ گفته بود که به دلیل تغییرات آب و هوایی و مه شدید، کلیه پروازها متوقف شده‌اند.

تغییر مسیر یک پرواز از آلمان به سلیمانیه

در همین راستا، روز سه‌شنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۴ (۱۶ دسامبر ۲۰۲۵)، یک پرواز خطوط هوایی "اور ایر" که از شهر کلن آلمان عازم فرودگاه بین‌المللی اربیل بود، به دلیل بدی آب و هوا و مه غلیظ، مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری در فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه شد. دانا محمد، مسئول رسانه‌ای فرودگاه سلیمانیه، به کوردستان۲۴ گفت که این هواپیما حامل ۱۶۶ مسافر بود و در ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت محلی، به ناچار در سلیمانیه به زمین نشست.

مشکلات پروازی در فرودگاه بین‌المللی کرکوک

علاوه بر این، عصر روز دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۵)، پروازهای فرودگاه بین‌المللی کرکوک نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی و مه شدید با مشکل مواجه شدند. در پی این وضعیت، یک پرواز عازم ترکیه از این فرودگاه لغو شد.

زمستان و چالش‌های مه در عراق و اقلیم کوردستان

این اختلالات در حالی رخ می‌دهد که موجی از مه غلیظ بخش اعظم استان‌های عراق را فراگرفته و باعث کاهش شدید میدان دید و مختل شدن پروازها شده است. ماه دسامبر و ماه‌های زمستان به طور سنتی شاهد افزایش رخداد مه در فرودگاه‌های عراق و اقلیم کوردستان هستند که بارها منجر به تعلیق موقت یا تأخیر در پروازها شده است. مقامات محلی به رانندگان و مسافران هشدار داده‌اند که با احتیاط حرکت کنند و پیش از سفر، از وضعیت آب و هوایی و پروازها مطلع شوند.