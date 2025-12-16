کانادا چهار مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد
اتاوا ۱۸ دور تحریم را از اکتبر ۲۰۲۲ اعمال کرده است
کانادا روز دوشنبه ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) از تحریم «چهار مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران» به دلیل ایفای نقش در «نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر» و «تسهیل و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه» خبر داد. بنابر بیانیهای که در وبسایت وزارت خارجهی کانادا منتشر شده است، این کشور محسن کریمی، فرماندهی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پاسداران در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا، فرماندهی قرارگاه کربلا نیروی زمینی سپاه در اهواز، مصطفی محبی و حسن آخریان را تحریم کرده است.
وزارت خارجهی کانادا با اشاره به گزارشهای سازمانهای حقوق بشری مبنی بر «نقض گستردهی حقوق بشر در ایران از جمله ضربوشتم، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه بازداشتشدگان» گفت که ایران همچنان در نقض تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود به سرکوب اعتراضها و مخالفتها ادامه میدهد. این بیانیه افزود که نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای سرکوب اعتراضها از قوای قهریه بیش از حد و مرگبار استفاده کردهاند و حقوق ایرانیان را در زمینه آزادی عقیده و بیان و نیز آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز محدود کردهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که کانادا با احتساب تحریمهای امروز، از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقامات و نهادهای ایرانی مسئول نقض حقوق بشر اعمال کرده و بیش از ۲۱۰ فرد و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحریم کرده است. وزارت خارجه کانادا با اشاره به اینکه این کشور برای بیستوسومین سال پیاپی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تلاشها برای تصویب قطعنامهای در مورد وضعیت حقوق بشری ایران را رهبری کرده است، گفت: «کانادا در برجستهسازی بیاعتنایی مستمر ایران به حقوق بشر مردم و درخواست برای تغییر، تردید نخواهد کرد». این بیانیه بر این نکته تأکید کرد که ضروری است ایران همه نقضها را مطابق حقوق بینالملل بررسی کند، عدالت را برای قربانیان تضمین کند و اطمینان دهد که سیاستها و رویههایش تعهدات حقوق بشری آن را رعایت میکنند.
کانادا از سال ۲۰۰۳ رهبری تلاشها برای تصویب قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را برعهده داشته است. این کشور همراه با بیش از ۴۰ حامی دیگر، برای جلب حمایت گسترده بینالمللی از این قطعنامه تلاش کرده است. بنابر اعلام وزارت خارجه کانادا، این قطعنامه همچنان یکی از عناصر اصلی تلاشهای بینالمللی برای جلب توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران و تلاش برای بهبود آن است.