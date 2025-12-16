وزارت دفاع ترکیه از سرنگونی یک پهپاد در آسمان دریای سیاه خبر داد

روتیتر: یک پهپاد فاقد کنترل توسط جت‌های F-16 ترکیه در منطقه محافظت‌شده سرنگون شد

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که روز دوشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴)، پس از رصد یک شیء پرنده توسط رادارهای این کشور که از دریای سیاه به سمت حریم هوایی ترکیه در حرکت بود، هواپیماهای جنگی F-16 بلافاصله یک پهپاد بدون سرنشین و فاقد کنترل را سرنگون کردند.

وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای توضیح داد که رادارها رد یک شیء پرنده را که از دریای سیاه به سمت آسمان ترکیه نزدیک می‌شد، ردیابی کردند. به عنوان بخشی از اقدامات معمول و برای حفظ امنیت هوایی، جت‌های جنگی F-16 متعلق به نیروهای ناتو و نیروهای ملی ترکیه فوراً برای ردیابی و رسیدگی به وضعیت اعزام شدند. این وزارتخانه افزود که پس از بررسی‌ها، مشخص شد که این شیء یک پهپاد فاقد کنترل بوده است. برای جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی، این پهپاد در منطقه‌ای امن و دور از مناطق مسکونی شهروندان سرنگون شد.