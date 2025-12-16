برنار هنری لِوی: دولت کوردی کلید ثبات خاورمیانه است
فیلسوف فرانسوی برنار هانری لِوی، با تأکید بر تداوم تهدید داعش، عراق و سوریه را «دولتهای شکستخورده» خواند و تنها راهحل ثبات منطقه را تشکیل دولت کوردی دانست.
روز دوشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴)، برنار هنری لِوی، متفکر و فیلسوف برجستهی فرانسوی، در برنامه «باسی ڕۆژ» شبکه کوردستان۲۴ اظهار داشت که خطرات داعش و اسلام افراطی در منطقه همچنان باقی است و به پایان نرسیده است.
او تأکید کرد که بزرگترین اشتباه غرب، پشت کردن به کورد پس از همهپرسی بود و معتقد است که عراق و سوریه دو «دولت شکستخورده» هستند و تنها راه برای دستیابی به ثبات، تأسیس دولت کوردی است. لِوی افزود که هرچند خلافت داعش ممکن است شکست خورده باشد، اما سلولهای خفته و ایدئولوژی آنها همچنان وجود دارد و باید همگان، به ویژه غرب، از این موضوع آگاه باشند.
ستایش از شجاعت نیروهای پیشمرگه
این فیلسوف فرانسوی شجاعت نیروهای پیشمرگه را ستود و گفت: «من در خطوط مقدم جبهه بودم و قهرمانی پیشمرگه را دیدهام، هیچ نیرویی را در ۱۰ سال گذشته نمیشناسم که مانند پیشمرگه و شهرڤانان (نیروهای مدافع خلق) با تروریسم به این شکل مقابله کرده باشند».
تهدید مرکزگرایی برای کوردها
در پاسخ به این سؤال که آیا تهدید بزرگتر داعش است یا سیستم مرکزی، لِوی اظهار داشت: «بهطور قطع داعش یک تهدید است، اما برای کوردها، 'مرکزگرایی' تهدید دیگری است. مرکزگرایی یعنی تجمع تمام قدرت در مرکز و پایمال شدن حقوق کوردها».
عراق و سوریه، دولتهای شکستخورده
او همچنین اعلام کرد: «دولت عراق و دولت سوریه، دو دولت شکستخورده هستند، نەی توانستهاند حکمرانی خوبی داشته باشند و حقوق اقلیتها، بهویژه حقوق کورد را تأمین کنند». لِوی بر موضع ثابت خود تأکید کرد و گفت: «بیش از ۳۰ سال است که دیدگاه من تغییر نکرده است؛ من معتقدم تا زمانی که دولت کوردی تشکیل نشود، ثبات و صلح در خاورمیانه محقق نخواهد شد. ملت کورد یک ملت واقعی است، صاحب خاک و تاریخ است و شایسته دولت است. هیچ ملتی در جهان نیست که به اندازه کورد شایسته دولت باشد، چندین جنایت و انفال علیه کوردها انجام شده، و آنها به نمایندگی از تمام غرب با تروریسم مقابله کردهاند».
انتقاد از مواضع غرب پس از همهپرسی ۲۰۱۷
برنار هانری لِوی دربارهی همهپرسی ۲۰۱۷ گفت: «روز بعد از همهپرسی، سیاهترین روز زندگی من بود. زمانی که دیدم جهان و غرب چگونه پس از آنکه کوردها به تنهایی برای تمام جهان با تروریسم جنگید، به آنها پشت کردند. آنچه پس از همهپرسی علیه کوردها انجام شد، یک اشتباه بزرگ و شرمساری برای جهان آزاد بود».
وضعیت سیاسی عراق و حقوق اقلیم کوردستان
لِوی درباره وضعیت سیاسی عراق و عدم تشکیل دولت اظهار داشت: «من نمیخواهم زیاد وارد جزئیات سیاست داخلی شوم، اما این را میدانم که توپ در زمین بغداد است نه اربیل. اربیل و پیشمرگه هزینهها و قربانیان زیادی دادهاند. بغداد باید حقوق قانونی و مالی اقلیم کوردستان را تأمین کند». او همچنین به شدت از وضعیت عراق انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه عراق اکنون تحت سلطهی کشورهای دیگر است و مانند یک دنباله عمل میکند، این هم برای حاکمیت عراق شرمساری است».
وضعیت کوردها در روژآوا و سوریه
لِوی دربارهی کوردهای روژآوا و وضعیت سوریه هشدار داد که رژیم اسد تغییر نکرده و همان ذهنیت گذشته را دارد. او به کوردهای روژآوا توصیه کرد که در مورد خواستههای خود برای عدم مرکزگرایی و خودگردانی مصالحه نکنند و گفت: «نباید اجازه دهند بار دیگر تحت سلطهی مطلق مرکز قرار گیرند». لِوی ابراز امیدواری کرد که کشورهای غربی از اشتباهات گذشته درس بگیرند و از همپیمانان واقعی خود، یعنی کوردها، حمایت کنند تا از ظهور دوباره تروریسم و بروز شوکهای دیگر در منطقه جلوگیری شود.