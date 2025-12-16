تبریک رئیس اقلیم کوردستان به باشگاه و هواداران زاخو برای افتخار جهانی

ستایش از روحیه‌ی انسانی و تمدن‌مدار هواداران زاخو

روز سه‌شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (۲۶ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در پیامی به هیئت مدیره و هواداران باشگاه ورزشی زاخو، کسب عنوان «بهترین و تأثیرگذارترین هوادار در سطح جهان» توسط فیفا را تبریک گفت.

پیام تبریک رئیس اقلیم کوردستان

رئیس اقلیم کوردستان در پیام خود ضمن تبریک صمیمانه این دستاورد جهانی، هواداران وفادار زاخو را که از سوی فیفا به عنوان بهترین و تأثیرگذارترین هوادار در سطح جهان انتخاب شدند، ستود. او این عنوان جهانی را نه تنها یک موفقیت برای باشگاه زاخو، بلکه افتخاری برای تمام جنبش ورزشی در اقلیم کوردستان و عراق دانست.

نچیروان بارزانی تأکید کرد: «شما با شور و هیجان و روشی متمدنانه، استادیوم خود را به تابلویی هنری زیبا تبدیل کردید و پیام صلح، محبت و زندگی‌دوستی مردم کوردستان را به جهانیان رساندید.» وی وفاداری و تعهد مردم دوست‌داشتنی زاخو به باشگاه خود را نمونه‌ای عالی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که آن‌ها همواره به عنوان پیشگام باقی بمانند و حامی قدرتمندی برای پیشرفت ورزش و اعتلای نام کوردستان باشند.