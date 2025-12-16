حملات به نیروهای انتظامی و امنیتی در جنوب شرق ایران

5 ساعت پیش

مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن دست‌کم چهار نفر، شامل سه مأمور نیروی انتظامی و یک شهروند عادی، در درگیری با افراد مسلح در ایست‌بازرسی شهرستان فهرج در استان کرمان خبر دادند. این حادثه در روز سه‌شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (۲۶ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، در ایست‌بازرسی واقع در ورودی شهرستان فهرج و در مسیر زاهدان-فهرج رخ داده است.

در همین حال، سازمان حقوق بشری حال‌وش با تأیید این درگیری، گزارش داده است که دو مأمور وزارت اطلاعات و دو مأمور نیروی انتظامی در این حادثه کشته و شماری از نیروهای امنیتی نیز مجروح شده‌اند. این سازمان ویدئوهایی از انتقال مأموران مجروح و اجساد از صحنه‌ی حادثه منتشر کرده است.

همزمان با این رویداد در کرمان، پلیس سیستان و بلوچستان نیز اطلاعیه‌ای درباره‌ی حادثه‌ای در ایرانشهر منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، در اوایل روز سه‌شنبه، سرنشینان دو خودرو با هدف حمله به مأموران نیروی انتظامی در یکی از خیابان‌های ایرانشهر، با واکنش مأموران مواجه شده و متواری شدند. پلیس اعلام کرده که تعقیب افراد مسلح ادامه دارد و در این حادثه به هیچ یک از مأموران آسیبی نرسیده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حملات در کرمان و سیستان و بلوچستان را بر عهده نگرفته است. استان‌های جنوب شرق ایران، به ویژه کرمان و سیستان و بلوچستان، که با پاکستان و افغانستان مرز مشترک دارند، همواره شاهد درگیری‌های مسلحانه با گروه‌های شبه‌نظامی بلوچ بوده‌اند.