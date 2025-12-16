پیروزی بزرگ برای ورزش کوردستان و عراق

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (۲۶ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، با انتشار پیامی، دریافت جایزه‌ی بهترین هوادار سال ۲۰۲۵ فیفا را به هواداران زاخو تبریک گفت.

متن تبریک نخست‌وزیر

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در پیام خود نوشت: «صمیمانه‌ترین تبریکات را به هواداران وفادار زاخو به مناسبت کسب جایزه فیفا تقدیم می‌کنم. این یک پیروزی بزرگ برای ورزش و هواداران آن در سراسر کوردستان و عراق است.»

بر اساس گزارش‌ها، هواداران باشگاه ورزشی زاخو توانستند بیشترین آرا را در سطح جهان به خود اختصاص داده و به عنوان برنده جایزه بهترین هوادار سال ۲۰۲۵ فیفا معرفی شوند. این هواداران از رقبای آرژانتینی و اسپانیایی خود پیشی گرفتند و برای اولین بار یک باشگاه از خاورمیانه این جایزه را از آن خود کرد.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در روزهای اخیر به طور رسمی نتایج رأی‌گیری بهترین هوادار سال را اعلام کرد.

مراسم اهدای جوایز در دوحه و ابتکار انسانی هواداران

قرار است مراسم اهدای جوایز «بهترین‌های فیفا» (The Best FIFA Football Awards) روز سه‌شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اربیل، با حضور حدود ۸۰۰ نفر در تالار فیرمونت کاتارا در دوحه‌ی پایتخت قطر برگزار شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، نماینده‌ی زاخو به صورت آنلاین در این مراسم شرکت خواهد کرد و رئیس فیفا به او تبریک خواهد گفت.

دلیل این افتخار جهانی، اقدام بشردوستانه‌ی هواداران زاخو در فصل گذشته‌ی لیگ ستارگان عراق بود. آن‌ها در روز بازی تیمشان مقابل باشگاه الحدود، هزاران عروسک را به داخل زمین پرتاب کردند. این اقدام نمادی از وفاداری به کودکان مبتلا به بیماری سرطان بود که فیفا این حرکت را ستود و همین امر باعث شد که هواداران زاخو برای جایزه‌ی «بهترین‌ها» نامزد شوند. باشگاه زاخو، یک باشگاه ورزشی حرفه‌ای است که در شهر زاخو در اقلیم کوردستان عراق مستقر است و در لیگ برتر عراق به رقابت می‌پردازد. شهر زاخو خود در استان دهوک اقلیم کوردستان واقع شده و دارای موقعیت جغرافیایی استراتژیک و تاریخی است.