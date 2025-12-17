اعتراض جوانان کرکوک و وعده‌ی استاندار برای حل مشکل

1 ساعت پیش

جوانان کرکوک روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴)، با برگزاری تظاهراتی، خواستار برافراشتن پرچم کوردستان بر روی مجسمه‌ی پیشمرگه شدند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی پرشمار عراق مواجه گشتند.

برخی از جوانان معترض کرکوک اظهار داشتند که پرچم کوردستان باید در کنار پرچم عراق برافراشته شود، در حالی که گروهی دیگر معتقد بودند به دلیل اینکه این مجسمه به پیشمرگه‌ها اختصاص دارد، تنها باید پرچم کوردستان بر روی آن نصب شود.

یکی از تظاهرکنندگان به کوردستان۲۴ گفت که از تاریخ ۱۶ اکتبر [۲۰۱۷] پرچم کوردستان از روی این مجسمه برداشته شده است. وی افزود: «ما در کرکوک صاحب نداریم، اداره‌ی این شهر نسبت به کوردها بی‌تفاوت است و یک اداره‌ی بی‌اختیار است.»

او همچنین خواستار شد که اداره‌ی شهر یا پرچم عراق را نیز بردارد، یا پرچم کوردستان را نیز بر روی مجسمه برافراشته کند. این پیشمرگه معترض بیان داشت: «من به عنوان یک پیشمرگه حاضرم تا پای جان بدون حقوق خدمت کنم، فقط پرچم کوردستان برافراشته شود.»

دیگر تظاهرکنندگان نیز تأکید کردند که یا پرچم کوردستان در کنار پرچم عراق برافراشته می‌شود یا این مجسمه از اینجا برداشته خواهد شد، وگرنه «هر جوانی خودش را فدایی این کار می‌کند.»

یک تظاهرکننده‌ی دیگر کرکوک توضیح داد که این تظاهرات بدون پشتیبانی هیچ گروهی برگزار شده و هدف آن‌ها برافراشتن پرچم کوردستان به تنهایی بر روی مجسمه‌ی پیشمرگه است. او افزود که اگر استاندار نتواند این کار را انجام دهد، چاره‌ی دیگری باقی نمی‌ماند.

نیروهای امنیتی زیادی در اطراف مجسمه‌ی پیشمرگه مستقر شده بودند تا از برافراشته شدن پرچم کوردستان جلوگیری کنند. بر اساس اطلاعات کوردستان۲۴، ریبوار طه، استاندار کرکوک، با برخی از تظاهرکنندگان تماس گرفته و قول داده است که «یک یا دو روز به من مهلت دهید، قول می‌دهم پرچم کوردستان را بر روی مجسمه‌ی پیشمرگه برافراشته کنیم.»

یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت: «یا مجسمه‌ی پیشمرگه باید بدون پرچم باشد یا پرچم کوردستان را داشته باشد. ما در سال ۲۰۲۳ چهار شهید بر سر این پرچم داده‌ایم، و روز چهارشنبه [۱۷ دسامبر ۲۰۲۵] نیز روز پرچم کوردستان است. پرچم کوردستان برای ما مقدس است، اما آن‌ها نیروی زیادی را به جان ما انداخته‌اند.»

معترض دیگری اعلام کرد که ریبوار طه، استاندار کرکوک، قول حل مشکل را داده است. او یادآور شد که هنگام ساخت این مجسمه، پرچم کوردستان بر روی آن برافراشته شد. وی افزود: «کرکوک قلب کوردستان است، چطور ممکن است پرچم عراق بر روی آن برافراشته شود؟»

او همچنین گفت: «پرچم بزرگ کوردستان را که آورده بودیم تا بر روی مجسمه‌ی پیشمرگه برافراشته کنیم، به دلیل وعده‌ی استاندار، فعلاً این کار را انجام ندادیم. این پرچمی که آماده کرده بودیم، سه متر طول و دو متر عرض دارد.»

مجسمه‌ی پیشمرگه، بنای یادبودی به ارتفاع ۲۳ متر است که در سال ۲۰۱۷ در ورودی شمالی کرکوک برای گرامیداشت نقش پیشمرگه‌ها در مبارزه با داعش ساخته شد. پرچم کوردستان در پی حوادث ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۴ مهر ۱۳۹۶)، زمانی که نیروهای عراقی کنترل کرکوک را پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کوردستان به دست گرفتند، از روی این مجسمه و بسیاری از ساختمان‌های دولتی کرکوک پایین کشیده شد. این رویداد، که به "اکتبر سیاه" نیز معروف است، به دلیل اختلافات میان احزاب کوردی رخ داد و منجر به از دست رفتن کنترل بخش‌های وسیعی از مناطق مورد مناقشه توسط پیشمرگه‌ها شد. ریبوار طه در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۴ (۲۴ مرداد ۱۴۰۳) به عنوان استاندار جدید کرکوک سوگند یاد کرد.