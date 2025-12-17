تبریک کنسولگری آمریکا در اربیل به هواداران یانهی زاخو
اهدای جایزهی بهترین هوادار فیفا به یانهی عراقی؛ میزبانی آمریکا در جام جهانی آتی
کنسولگری عمومی آمریکا در اربیل، روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، در بیانیهای به هواداران یانهی ورزشی زاخو به مناسبت کسب جایزهی بهترین هوادار سازمان فیفا برای سال ۲۰۲۵ تبریک گفت. این کنسولگری همچنین اشاره کرد که جام جهانی فیفا در سال آینده (۲۰۲۶) به بزرگترین رویداد ورزشی تاریخ تبدیل خواهد شد و ۱۱ ایالت آمریکا میزبان آن خواهند بود.
کنسولگری عمومی آمریکا در بیانیهی خود افزود که در جام جهانی آتی، ۴۸ تیم ملی شرکت خواهند کرد و ۱۱ شهر در ایالات متحده آمریکا میزبان ۷۸ بازی خواهند بود. بازی پایانی جام جهانی نیز در ورزشگاه متلایف (MetLife) در جرسی (نیویورک) برگزار خواهد شد. این کنسولگری همچنین اشاره کرد که این رویداد تاریخی همزمان با ۲۵۰مین سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا است و فرصتی بینظیر برای نمایش مهماننوازی و برتری ورزشی آمریکا محسوب میشود. روز سهشنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، فیفا در پایگاه رسمی خود اعلام کرد که هواداران زاخو با کسب بیشترین آرا در سطح جهان، به عنوان بهترین هوادار سال انتخاب شدهاند. فیفا در این خصوص نوشت: «هواداران یانهی عراقی، توجه جهانی را به خود جلب کردند؛ هنگامی که پیش از بازی تیمشان در لیگ ستارگان عراق در روز ۱۳ مه ۲۰۲۵ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) در ورزشگاه خانگی خود مقابل یانهی 'حدود'، ورزشگاه را با عروسک پر کردند. این اقدام اوج انسانیت بود که به کودکان مبتلا به سرطان تقدیم شد.» در بیانیهی فیفا آمده است: «پرتاب عروسک برای خوشحال کردن و حمایت از کودکان، نشاندهندهی سطح بالای فرهنگ جامعهی ورزشی کوردستان، عراق و آسیا است. هواداران در جهان ستون فقرات تیمها هستند و همواره نمایشها و خلاقیتهای چشمگیری برای موفقیت فوتبال ارائه میدهند.» جایزهی هواداران فیفا از سال ۲۰۱۶ آغاز شده است و در آن هوادارانی که اقدامات برجسته و انسانی انجام دادهاند، نامزد میشوند. امسال، زاخو برای دریافت این جایزه بر هواداران آرژانتینی و اسپانیایی پیشی گرفت و جایزهی «دِ بِست» ۲۰۲۵ را از آن خود کرد.