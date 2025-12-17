ترامپ: ونزوئلا با محاصرهی کامل و بیسابقه روبهرو میشود
تشدید کارزار فشار آمریکا علیه کاراکاس
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، در تشدید تازهای از کارزار فشار علیه کاراکاس اعلام کرد که واشینگتن محاصرهای دریایی علیه نفتکشهای مشمول تحریم که به مقصد ونزوئلا حرکت میکنند یا این کشور را ترک میکنند، اعمال خواهد کرد.
ترامپ پس از آنکه نیروهای آمریکایی چند روز پیش یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کردند، در پیامی در شبکهی اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت که دستور اعمال «محاصرهای کامل و فراگیر» علیه تمامی نفتکشهای تحریمی ورودی و خروجی ونزوئلا را صادر کرده است. او همچنین اعلام کرد که نظام حاکم بر ونزوئلا به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقهبندی شده و افزود شوکی که کاراکاس دریافت خواهد کرد، «بیسابقه» خواهد بود. ترامپ با تکرار اتهامات علیه کاراکاس نوشت که نظام ونزوئلا به دلیل «سرقت داراییها» و اتهاماتی از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار گرفته است. او اعلام کرد که ناوگان دریایی آمریکا در منطقهی کارائیب «گسترش خواهد یافت» تا زمانی که ونزوئلا به گفتهی او، «نفت، اراضی و دیگر داراییهایی را که از ایالات متحده سرقت شده»، بازگرداند. ترامپ همچنین گفت که نظام نیکلاس مادورو از درآمد میدانهای نفتی برای تأمین مالی خود و فعالیتهای مجرمانه استفاده میکند.
در مقابل، دولت ونزوئلا روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، اعلام ترامپ دربارهی اعمال محاصره علیه نفتکشهای تحریمی ورودی و خروجی این کشور را «غیرعقلانی» و «تهدیدی شنیع» توصیف کرد. دولت ونزوئلا در بیانیهای اعلام کرد که رئیسجمهوری ایالات متحده میکوشد به شکلی غیرعقلانی، محاصرهای نظامی ـ دریایی علیه ونزوئلا تحمیل کند؛ اقدامی که بر اساس این بیانیه با هدف تصاحب ثروتهای این کشور انجام میشود. این در حالی است که ایالات متحده حضور نظامی خود را در دریای کارائیب تقویت کرده و هزاران نیروی نظامی و حدود ۱۲ ناو جنگی، از جمله یک ناو هواپیمابر، را در این منطقه مستقر کرده است. همچنین در هفتههای اخیر، هواپیماهای نظامی آمریکا بر فراز سواحل ونزوئلا پرواز کردهاند. رئیسجمهوری آمریکا میگوید این استقرار نظامی با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام میشود و مادورو را به رهبری یک کارتل قاچاق متهم کرده است. کاراکاس این اتهامات را رد میکند و واشینگتن را به تلاش برای تغییر نظام حاکم بر ونزوئلا و تسلط بر ذخایر نفتی این کشور متهم میسازد. به گفتهی مقامات آمریکایی، نیروهای ایالات متحده از ابتدای سپتامبر تاکنون بیش از ۲۰ کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر را در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام هدف قرار دادهاند.