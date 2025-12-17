حضور دو فیلم ایرانی در فهرست اولیه جوایز اسکار ۲۰۲۶
درخشش «یک تصادف ساده» پناهی و مستند «اوزاک یوللار»
آکادمی اسکار روز سهشنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، فهرست اولیه نامزدهای نود و هشتمین دورهی جوایز اسکار ۲۰۲۶ را اعلام کرد.
در این فهرست، نام دو فیلم ایرانی در بخشهای بهترین فیلم بینالمللی و بهترین فیلم مستند بلند به چشم میخورد.
«یک تصادف ساده»؛ نمایندهی فرانسه در اسکار
فیلم «یک تصادف ساده» به کارگردانی جعفر پناهی، به نمایندگی از فرانسه، در میان ۱۵ فیلم برگزیدهی اولیه بخش بهترین فیلم بینالمللی قرار گرفته است. این فیلم که تازهترین ساختهی پناهی محسوب میشود، پس از نخستین نمایش جهانی خود در جشنوارهی کن، با استقبال گستردهی منتقدان روبهرو شد و نخل طلای بهترین فیلم این جشنواره را در مه ۲۰۲۵ دریافت کرد. موفقیتهای بینالمللی این فیلم، جایگاه آن را به عنوان یکی از مدعیان جدی اسکار تثبیت کرده است. «یک تصادف ساده» روایتی انسانی و مینیمالیستی از موقعیتی بظاهر روزمره است که به پرسشی اخلاقی و اجتماعی بدل میشود و بر زندگی انسانهای عادی و درگیریهای پنهان آنها با قدرت تمرکز دارد. در همین بخش، فیلمهایی از کشورهای مختلف از جمله «ارزش احساسی» از نروژ، «مأمور مخفی» از برزیل و «صدای هند رجب» از تونس نیز حضور دارند. در مقابل، فیلم «علت مرگ: نامعلوم» ساختهی علی زرنگار که از سوی ایران به آکادمی معرفی شده بود، موفق به راهیابی به فهرست ۱۵ فیلم اولیه نشد.
مستند «اوزاک یوللار» در میان برگزیدگان
در بخش بهترین فیلم مستند بلند نیز فیلم «اوزاک یوللار» با عنوان بینالمللی *Cutting through Rocks* (شکافتن صخرهها)، ساختهی مشترک سارا خاکی و محمدرضا عینی، دیده میشود. این مستند محصول مشترک ایران، آمریکا، آلمان، شیلی، هلند و کانادا است و پیشتر در جشنوارههای معتبر حوزهی مستند، از جمله جشنوارهی بینالمللی فیلم مستند آمستردام (ایدفا)، به نمایش درآمده و جایزهی مخاطبان این جشنواره را از آن خود کرده است. «اوزاک یوللار» روایتی مستند از زندگی نخستین زن عضو شورای روستا در یکی از مناطق محروم ایران است که تلاش میکند در ساختاری سنتی و مردسالار، صدای جامعهاش باشد.
رقابت جهانی در اسکار ۲۰۲۶
بر اساس اعلام آکادمی اسکار، برای جوایز سال ۲۰۲۶ در مجموع آثار سینمایی از ۸۶ کشور در بخش فیلم بینالمللی ثبتنام کردهاند. آکادمی از میان این آثار، ۱۵ فیلم را در مرحلهی نخست برگزیده و قرار است روز ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، فهرست نامزدهای نهایی همهی رشتهها را اعلام کند. در بخش فیلم بینالمللی، از میان این ۱۵ فیلم، تنها پنج اثر به مرحلهی نهایی راه خواهند یافت. نود و هشتمین مراسم اهدای جوایز اسکار نیز طبق برنامه در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۴ اسفند ۱۴۰۴) برگزار میشود.