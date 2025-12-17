افزایش دوباره قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران
روند صعودی ارزهای بینالمللی با وجود اقدامات بانک مرکزی ادامه یافت
روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بار دیگر از ۱۳۱ هزار تومان فراتر رفت و به ١٣١هزار ٩٧٠ تومان رسید.
این اتفاق پس از چند روز توقف، روند صعودی بهای ارزهای بینالمللی را از سر گرفت. در همین روز، قیمت یورو و پوند انگلیس نیز به ترتیب به ١٥٥هزار و ٣٠٠ تومان و ١٧٦هزار و٩٢٠ تومان رسید.
بهای یک هزار دینار عراق نیز به ١٠٠هزار ٩ تومان افزایش یافت
تدابیر بانک مرکزی و وضعیت بازار طلا
بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی، معاملات رسمی با ارزهای بینالمللی را افزایش داده و در روزهای اخیر حجم معاملات در مرکز مبادله به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در روز رسیده است. همچنین، اعلام مسدودسازی بیش از شش هزار حساب بانکی مرتبط با «پولشویی» و «اخلال در بازار ارز» از سوی بانک مرکزی نیز نتوانست از افزایش قیمت ارزهای بینالمللی جلوگیری کند. در بازار طلا نیز روند مشابهی ادامه داشت و سکه طرح امامی در روز چهارشنبه حدود ۱۴۲ میلیون تومان معامله شد.