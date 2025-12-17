افزایش دوباره قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران

روند صعودی ارزهای بین‌المللی با وجود اقدامات بانک مرکزی ادامه یافت

3 ساعت پیش

روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بار دیگر از ۱۳۱ هزار تومان فراتر رفت و به ١٣١هزار ٩٧٠ تومان رسید.

این اتفاق پس از چند روز توقف، روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی را از سر گرفت. در همین روز، قیمت یورو و پوند انگلیس نیز به ترتیب به ١٥٥هزار و ٣٠٠ تومان و ١٧٦هزار و٩٢٠ تومان رسید.

بهای یک هزار دینار عراق نیز به ١٠٠هزار ٩ تومان افزایش یافت

تدابیر بانک مرکزی و وضعیت بازار طلا

بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی، معاملات رسمی با ارزهای بین‌المللی را افزایش داده و در روزهای اخیر حجم معاملات در مرکز مبادله به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در روز رسیده است. همچنین، اعلام مسدودسازی بیش از شش هزار حساب بانکی مرتبط با «پولشویی» و «اخلال در بازار ارز» از سوی بانک مرکزی نیز نتوانست از افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی جلوگیری کند. در بازار طلا نیز روند مشابهی ادامه داشت و سکه طرح امامی در روز چهارشنبه حدود ۱۴۲ میلیون تومان معامله شد.