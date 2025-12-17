نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان با کنسول جدید لهستان دیدار کرد
تأکید بر توسعهی روابط دوجانبه در زمینههای تجاری و آموزشی
روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، با ماجیئی زایدل، کنسول عمومی جدید جمهوری لهستان در اقلیم کوردستان، دیدار و گفتگو کرد.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن تبریک به ماجیئی زایدل به مناسبت آغاز به کار وی، برای او آرزوی موفقیت کرد و پشتیبانی دولت اقلیم کوردستان را برای به ثمر رساندن مأموریتش ابراز داشت.
کنسول عمومی لهستان نیز بر آمادگی کشورش برای گسترش روابط با اقلیم کوردستان در حوزههای گوناگون، به ویژه در بخشهای تجاری و آموزشی، تأکید کرد.
لهستان یکی از کشورهایی است که روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با اقلیم کوردستان گسترش داده و کنسولگری فعال در این منطقه دارد. این دیدار در راستای تحکیم همکاریهای دوجانبه در ابعاد مختلف، به ویژه اقتصادی و تبادلات آکادمیک، صورت گرفته است.