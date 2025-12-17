پارلمان ترکیه روند صلح را بررسی میکند
نشست رئیس پارلمان با کمیسیون صلح برای نهاییسازی گزارش اصلاحات قانونی
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴)، با «کمیسیون صلح» ویژه و نمایندگان فراکسیونهای پارلمانی دیدار کرد تا آخرین گامهای روند صلح و گزارش نهایی این کمیسیون را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
رسانههای نزدیک به دولت گزارش دادهاند که محور اصلی این نشست، بررسی گزارشی خواهد بود که کمیسیون در خصوص اصلاحات قانونی مربوط به روند صلح، که به عنوان بستر قانونی این فرآیند قلمداد میشود، آماده میکند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که هیئت «دم پارتی» دور جدیدی از دیدارهای خود با طرفین را آغاز کرده و قرار است در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴)، با رهبری «آک پارتی» (حزب عدالت و توسعه) در خصوص اصلاحات قانونی دیدار کند.
روز جمعه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴)، پارلمان ترکیه با رأی سه پنجم اعضای «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی»، تصمیم به دیدار با عبدالله اوجالان در جزیرهی امرالی گرفت. در این کمیسیون، ۳۲ رأی موافق، ۳ رأی بیطرف و ۲ رأی مخالف وجود داشت.
روند صلح در ترکیه به تلاشها برای حل مناقشهی دیرینهی کوردها اشاره دارد که از اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) با فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی «پ.ک.ک» در جزیرهی امرالی، برای خلع سلاح این گروه، جانی دوباره گرفته است. «نعمان کورتولموش» که در سال ۲۰۲۳ به ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه انتخاب و در ژوئن ۲۰۲۵ نیز مجدداً برگزیده شد، ریاست «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» را بر عهده دارد که بر ابتکار «ترکیهی بدون ترور» نظارت میکند. این کمیسیون ۵۱ نفره، که چهار عضو از «دم پارتی» نیز در آن حضور دارند، مسئول تدوین اصلاحات قانونی مربوط به این روند است. هیئتهایی از «آک پارتی» و «دم پارتی» در ماه نوامبر ۲۰۲۵ از عبدالله اوجالان در جزیرهی امرالی دیدار کردهاند.
"دم پارتی" بر ضرورت تدوین یک "قانون صلح" به عنوان پایه و اساس فاز دوم روند صلح تأکید دارد، در حالی که اختلافاتی بر سر نامگذاری کمیسیون (مثلاً "صلح و جامعهی دموکراتیک" در مقابل "ترکیهی بدون ترور") و ماهیت اختیارات آن در پارلمان وجود دارد.