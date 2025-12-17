تقدیر مسرور بارزانی از بادین حسو، قهرمان کورد بوکس قاره‌ای

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، از بادین ادریس حسو، قهرمان کورد استقبال و کسب موفقیت وی را تبریک گفت.

بادین ادریس حسو اخیراً توانسته بود مقام نخست مسابقات قهرمانی بوکس قاره‌ی آسیا را که در کشور آلبانی برگزار شد، به دست آورد.

حمایت از ورزش و ورزشکاران

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در این دیدار ضمن تبریک به این قهرمان کورد و آرزوی موفقیت برای او، بر حمایت دولت اقلیم کوردستان از ورزش و ورزشکاران کوردستان تأکید کرد. بادین حسو نیز از نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان برای این استقبال و حمایت‌ها قدردانی کرد.