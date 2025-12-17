بعد از ۱۴ ماه وقفه، امیدها برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان افزایش یافته است

3 ساعت پیش

سفین دزه‌ای، رئیس اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۱۷ کانون‌الاول ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، تأکید کرد که پس از نشست اخیر بین پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، فرصت مناسبی برای تشکیل کابینه‌ی جدید به وجود آمده است.

وی ابراز تأسف کرد که با گذشت ۱۴ ماه از برگزاری انتخابات، کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان هنوز تشکیل نشده است.

تأکید دیپلمات‌ها بر اصلاحات

دزه‌ای همچنین اشاره کرد که هیئت‌های دیپلماتیک بر تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان اصرار دارند. به گفته‌ی او، با تشکیل کابینه‌ی جدید، پروژه‌های اصلاحات اقتصادی و نظامی متعددی به اجرا در خواهند آمد؛ به ویژه که برخی کشورها در یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه همکاری می‌کنند. تشکیل کابینه‌ی جدید پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ (مهر/آبان ۱۴۰۳) به دلیل اختلافات میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان بر سر مناصب عالی، مدیریت وزارتخانه‌ها، پرونده‌های نفتی، درآمدهای مرزی و حقوق‌ها با تأخیر مواجه شده است. وزارت امور داخلی از جمله نقاط اصلی اختلاف‌نظر بین دو حزب بوده است. این تأخیر در تشکیل کابینه‌ی دهم، یک رکورد در مقایسه با کابینه‌های پیشین محسوب می‌شود.

نتیجه‌ی نشست پارت دموکرات و اتحادیه‌ی میهنی

سفین دزه‌ای افزود که پس از نشست روز سه‌شنبه، ۱۶ کانون‌الاول ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، بین پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، فرصت خوبی برای تشکیل کابینه‌ی جدید فراهم شده است. پیش‌تر، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، نیز اعلام کرده بود که تشکیل کابینه‌ی دهم به دلیل عدم اجماع احزاب سیاسی به تعویق افتاده، اما با توجه به شرایط جدید، این روند پیش خواهد رفت. دو حزب دارای یک دیدگاه مشترک برای نحوه‌ی اداره‌ی حکومت هستند، اما هنوز بر سر سازوکار تقسیم قدرت و اجرای برنامه‌ی دولت به توافق نرسیده‌اند.