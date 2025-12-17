محکومیت مرد عراقی به دلیل تجاوز به زن ۱۰۰ ساله در سوئد
حکم چهار سال زندان برای کارمند خدمات اجتماعی در پی تعرض به سالمند
یک دادگاه در سوئد، یک مرد ۳۸ سالهی عراقی را که به عنوان کارمند مراقبت خانگی فعالیت میکرد، به چهار سال زندان محکوم کرد. این حکم پس از اثبات تجاوز وی به یک زن ۱۰۰ ساله در حین انجام وظیفه صادر شد.
بر اساس گزارش وبسایت سوئدی «اکسپرِسن»، متهم از اعتمادی که به عنوان یک کارمند به او شده بود، سوءاستفاده کرده و وارد خانهی قربانی شده است. این حادثه زمانی رخ داد که زن ۱۰۰ ساله به دلیل درد قفسهی سینه درخواست آمبولانس کرده بود. اما این کارمند به بهانهی استفاده از «مرهم»، به او تعرض کرده است. زن قربانی در شهادت خود گفته است: «فریاد زدم که دست بردارد، اما او ۱۰ دقیقه ادامه داد.»
علاوه بر این پرونده، این مرد متهم به تعرض به یک زن ۹۴ سالهی دیگر نیز بوده است. هرچند دادگاه تعرض به این زن را تأیید کرد، اما به دلیل نبود مدارک کافی برای اثبات هویت متهم در آن رویداد، وی از این اتهام تبرئه شد. وبسایت سوئدی به نقل از زن ۹۴ ساله گزارش داد که او به یاد دارد که چگونه در نزدیکی سرویس بهداشتی ایستاده بود تا برای نشستن کمک دریافت کند، اما چیزی وارد بدن او شد و درد شدیدی را به وجود آورد که باعث بیهوشیاش گشت. با وجود اینکه دادستان عمومی درخواست اخراج این مرد به عراق را کرده بود، اما دادگاه به دلیل داشتن «روابط قوی با سوئد»، این درخواست را رد کرد.
متهم دارای سوابق کیفری دیگری از جمله رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر و جعل هویت است. این حادثه بحثهای حقوقی را در سوئد در مورد نبود قانونی برای بررسی پیشینهی کیفری افرادی که در بخش مراقبت از سالمندان مشغول به کار هستند، برانگیخته است.