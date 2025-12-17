تأیید بزرگترین قرارداد گازی تاریخ اسرائیل با مصر

نتانیاهو از توافق ۳۴.۶۴ میلیارد دلاری با مصر برای صادرات گاز خبر داد

2 ساعت پیش

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه، ۱۷ کانون‌الاول ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که اسرائیل با یک توافق‌نامه‌ی صادرات گاز طبیعی با مصر موافقت کرده و آن را «بزرگترین معامله‌ی گازی» در تاریخ اسرائیل توصیف کرد.

اسرائیل در ماه اوت گذشته، قرارداد صادرات گاز طبیعی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار را از میدان گازی «لویاتان» به مصر امضا کرده بود. نتانیاهو در بیانیه‌ای که از تلویزیون رسمی اسرائیل پخش شد، گفت: «امروز من بزرگترین معامله‌ی گازی در تاریخ اسرائیل را به ارزش ۳۴.۶۴ میلیارد دلار (۱۱۲ میلیارد شِکِل) تأیید کردم. بر اساس این معامله که با شرکت آمریکایی شورون و شرکای اسرائیلی آن (از جمله NewMed Energy و Ratio Petroleum Energy) انجام شده است، گاز طبیعی به مصر صادر خواهد شد.» حدود ۱۸ میلیارد دلار از این مبلغ به خزانه‌ی دولت اسرائیل واریز خواهد شد. میدان گازی لویاتان یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در مدیترانه‌ی شرقی است که به اسرائیل، مصر و اردن گاز صادر می‌کند.

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: این معامله که به دلیل برخی مسائل پیچیده به تعویق افتاده بود، به تقویت ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. تولید گاز در مصر از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) کاهش یافته است و این کشور را مجبور کرده است تا برای تأمین گاز مورد نیاز خود، به واردات از اسرائیل روی آورد. قرار است با اتصال خطوط لوله‌ی اضافی، عرضه‌ی گاز از اوایل سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴-۱۴۰۵) آغاز شود. همچنین، برنامه‌هایی برای احداث خط لوله‌ی جدید برای افزایش صادرات از میدان لویاتان به مصر از طریق گذرگاه نیتسانا در مرز اسرائیل و مصر در حال پیگیری است.