کنگرهی آمریکا اختیارات جنگی علیه عراق را لغو کرد
پایان بیش از سه دهه مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، گامی به سوی فصل جدید در روابط واشنگتن-بغداد
وزارت خارجهی عراق لغو تصمیمات استفاده از نیروی نظامی علیه عراق توسط کنگرهی آمریکا را یک نقطهی عطف اساسی توصیف کرد و اکنون در انتظار امضای رئیسجمهور دونالد ترامپ برای اجرای آن است.
وزارت خارجهی عراق روز چهارشنبه، ۱۷ کانونالاول ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، در بیانیهای از رأی مثبت هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ابراز خرسندی کرد. این رأی به اختیارات استفاده از نیروی نظامی علیه عراق که مربوط به جنگهای ۱۹۹۱ (۱۳۶۹-۱۳۷۰) و ۲۰۰۲ (۱۳۸۰-۱۳۸۱) بودند، پایان میدهد. سنای آمریکا در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) با رأی ۷۷ به ۲۰، اصلاحیهی لغو این اختیارات را به عنوان بخشی از قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۶ تصویب کرد. این اقدام با حمایت دو حزب اصلی آمریکا و توسط سناتورهای تیم کین و تاد یانگ مطرح شد.
در بیانیهی وزارت خارجهی عراق آمده است که این گام در چارچوب لایحهی دفاع ملی آمریکا برای سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴-۱۴۰۵) انجام شده و اکنون در انتظار تصویب رئیسجمهور دونالد ترامپ است. این اختیارات بیش از سه دهه در حال اجرا بودهاند. بخش دیگری از بیانیهی وزارت خارجهی عراق تصریح کرد: «این تصمیم به میراث جنگ پایان میدهد و روابط بغداد و واشنگتن را به مرحلهی جدیدی مبتنی بر احترام به حاکمیت عراق و مشارکت استراتژیک میبرد. همچنین این پیامی به جهان است که عراق اکنون محیطی امن برای سرمایهگذاری است.»
در مورد تأثیر این تصمیم بر مبارزه با تروریسم، وزارت خارجهی عراق روشن ساخت که لغو این دو تصمیم هیچ تأثیر منفی نخواهد داشت. این بدان معناست که مجوز استفاده از نیروی نظامی سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) که مختص مقابله با القاعده و تروریسم است، به قوت خود باقی خواهد ماند و همچنان اجرا میشود. این اقدام با هدف بازگرداندن اختیار کنگره در تصمیمگیریهای جنگی و جلوگیری از سوءاستفادهی رؤسای جمهور آینده از این اختیارات منسوخ شده است. دولت بایدن پیشتر اعلام کرده بود که عملیات نظامی کنونی ایالات متحده در عراق متکی بر این مجوزها نیستند.