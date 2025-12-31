پس‌ از توقفی‌ موقت‌ به‌ دلیل‌ بارش‌ برف‌ در مناطق‌ مرزی‌ ترکیه‌، تردد در این‌ گذرگاه‌ بین‌المللی‌ عادی‌ شد

5 ساعت پیش

گذرگاه‌ بین‌المللی‌ ابراهیم‌ خلیل‌ روز چهارشنبه‌، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، با صدور اطلاعیه‌ای‌ اعلام‌ کرد که‌ تردد کامیون‌ها و مسافران‌ که‌ به‌ صورت‌ موقت‌ از سمت‌ مرز ترکیه‌ متوقف‌ شده‌ بود، اکنون‌ به‌ حالت‌ عادی‌ بازگشته‌ است‌.

این‌ گذرگاه‌ پیش‌تر در اطلاعیه‌ای‌ دیگر، دلیل‌ توقف‌ موقت‌ تردد رانندگان‌ کامیون‌ و مسافران‌ را بارش‌ شدید برف‌ و مسدود شدن‌ برخی‌ از جاده‌ها و مسیرها در مناطق‌ مرزی‌ ترکیه‌ عنوان‌ کرده‌ بود. این‌ امر موجب‌ شده‌ بود که‌ عبور و مرور خودروهای‌ مسافربری‌ و باری‌ از اقلیم‌ کوردستان‌ به‌ سوی‌ گذرگاه‌ "پیشخابور" در ترکیه‌ متوقف‌ شود.

موج‌ بارش‌ برف‌ و باران‌ از ابتدای‌ این‌ هفته‌ مناطق‌ مختلف‌ اقلیم‌ کوردستان‌ را فرا گرفته‌ بود که‌ به‌ توقف‌ تردد مسافران‌ و کامیون‌ها انجامید.