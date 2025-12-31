اخبار

گذرگاه‌ مرزی‌ ابراهیم‌ خلیل‌: تردد کامیون‌ها و مسافران‌ ازسرگرفته‌ شد

پس‌ از توقفی‌ موقت‌ به‌ دلیل‌ بارش‌ برف‌ در مناطق‌ مرزی‌ ترکیه‌، تردد در این‌ گذرگاه‌ بین‌المللی‌ عادی‌ شد

گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل در شمال اقلیم کوردستان
گذرگاه‌ بین‌المللی‌ ابراهیم‌ خلیل‌ روز چهارشنبه‌، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، با صدور اطلاعیه‌ای‌ اعلام‌ کرد که‌ تردد کامیون‌ها و مسافران‌ که‌ به‌ صورت‌ موقت‌ از سمت‌ مرز ترکیه‌ متوقف‌ شده‌ بود، اکنون‌ به‌ حالت‌ عادی‌ بازگشته‌ است‌. 

این‌ گذرگاه‌ پیش‌تر در اطلاعیه‌ای‌ دیگر، دلیل‌ توقف‌ موقت‌ تردد رانندگان‌ کامیون‌ و مسافران‌ را بارش‌ شدید برف‌ و مسدود شدن‌ برخی‌ از جاده‌ها و مسیرها در مناطق‌ مرزی‌ ترکیه‌ عنوان‌ کرده‌ بود. این‌ امر موجب‌ شده‌ بود که‌ عبور و مرور خودروهای‌ مسافربری‌ و باری‌ از اقلیم‌ کوردستان‌ به‌ سوی‌ گذرگاه‌ "پیشخابور" در ترکیه‌ متوقف‌ شود. 

موج‌ بارش‌ برف‌ و باران‌ از ابتدای‌ این‌ هفته‌ مناطق‌ مختلف‌ اقلیم‌ کوردستان‌ را فرا گرفته‌ بود که‌ به‌ توقف‌ تردد مسافران‌ و کامیون‌ها انجامید.

 

 

 
