نمایدنده‌ی «پارت دموکرات کوردستان‌» در پارلمان عراق: طرف‌های شیعه و سنی خواهان حضور کوردها با یک نامزد واحد هستند

1 ساعت پیش

هفته‌ی آتی برای تعیین سرنوشت پست ریاست‌جمهوری عراق، هفته‌ای حیاتی تلقی می‌شود. قرار است نشست‌های فشرده‌ای میان طرف‌های سیاسی برگزار شود تا به توافق و تعیین فردی برای این پست دست یابند.

زیرک تیار ، عضو پارلمان عراق روز پنجشنبه، ۱ ژانویه ۲۰۲۶، از فراکسیون «پارت دموکرات کوردستان‌»، به «کوردستان۲۴» گفت که در هفته‌ی آتی، نشست‌هایی میان طرف‌های سیاسی برگزار خواهد شد. هدف این نشست‌ها یکپارچه‌کردن دیدگاه‌ها درباره‌ی تعیین فردی برای پست ریاست‌جمهوری است تا همگان با یک نامزد واحد مشارکت کنند.

این پارلمانتار همچنین اشاره کرد که «پارت دموکرات کوردستان‌» بر این پافشاری دارد که این پست حق کوردهاست، نه یک طرف مشخص. او بیان داشت که طرف‌های شیعه و سنی نیز ترجیح می‌دهند کوردها با یک کاندیدای واحد در این روند شرکت کنند.

بر اساس عرف سیاسی در عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، پست ریاست‌جمهوری سهم کوردها بوده است. این پست بالاترین مقام اداری در کشور است و مدت ریاست‌جمهوری ۴ سال است که تنها برای یک دوره‌ی دیگر قابل تمدید است. پس از انتخاب هیئت رئیسه‌ی پارلمان عراق، بر اساس قانون اساسی، پارلمان ۳۰ روز فرصت دارد تا رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند. سپس رئیس‌جمهور، کاندیدای بزرگترین فراکسیون پارلمان را برای تشکیل دولت جدید مأمور می‌کند.

در حال حاضر، با گشایش باب کاندیداتوری برای پست ریاست‌جمهوری، چشم‌ها به طرف‌های کوردی دوخته شده است. «پارت دموکرات کوردستان‌» و «اتحادیه‌ی میهنی کوردستان‌» دو طرف اصلی این عرصه هستند و انتظار می‌رود در نشست‌های آتی، موضع خود را نهایی کنند.

قرار است شنبه‌ی آتی، ۳ ژانویه، دفتر سیاسی «پارت دموکرات کوردستان‌» به ریاست پرزیدنت بارزانی برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه دهد. از سوی دیگر، «اتحادیه‌ی میهنی کوردستان‌» نیز بر این موضوع تأکید دارد که کاندیدای خود را برای این پست معرفی خواهد کرد.