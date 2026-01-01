آنکارا با اشاره به تفاهم مشترک با دولت‌های جدید سوریه و عراق در زمینه‌ی امنیت منطقه‌ای، بر لزوم پایان درگیری‌ها و حذف تهدیدات تاکید می‌کند

2 ساعت پیش

وزارت دفاع ترکیه بر لزوم پایان درگیری‌ها و تنش‌ها در منطقه تاکید می‌کند. یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، امروز پنجشنبه، ۱ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴ شمسی)، اعلام کرد که کشورش به دلیل برقراری ارتباط با دولت‌های جدید سوریه و عراق، به تفاهمی مشترک در حوزه‌ی امنیت منطقه‌ای دست یافته است.

گولر تصریح کرد: «شرط موفقیت روند صلح این است که "هه‌سه‌ده" (نیروهای سوریه دموکراتیک)، توافقنامه‌ی ۱۰ مارس را به طور کامل اجرا کند.» وی همچنین تاکید کرد که پایان دادن به جنگ و درگیری‌ها و از میان برداشتن کامل تهدیدات علیه کشورشان، هدف اصلی آنکارا است.

این اولین باری نیست که وزارت دفاع ترکیه بر اجرای توافقنامه‌ی ۱۰ مارس میان "هه‌سه‌ده" و حکومت دمشق تاکید می‌ورزد.

پیش از این، در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۲۰ اسفند ۱۴۰۳ شمسی)، مظلوم عبدی و احمد الشرع یک توافقنامه‌ی تاریخی را امضا کردند که هدف اصلی آن یکپارچه‌سازی نهادهای مدنی و نظامی شمال و شرق سوریه با حکومت جدید دمشق بود. این توافقنامه، متشکل از هشت بند، بر حفظ یکپارچگی سرزمینی سوریه، تضمین حقوق همه‌ی اقوام از جمله کُردها، و توقف جنگ تاکید داشت. یکی از مهم‌ترین بندهای این توافقنامه، ادغام نیروهای "هه‌سه‌ده" در ارتش سوریه بود که مهلت اجرای آن پایان سال ۲۰۲۵ تعیین شده بود.