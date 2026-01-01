دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان نامزدی برای سمت ریاست جمهوری عراق را بررسی میکند
اربیل (کوردستان۲۴) – در نشست دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان که به ریاست پرزیدنت بارزانی برگزار میشود، موضوع انتخاب نامزد برای سمت ریاست جمهوری عراق، بررسی خواهد شد.
امروز پنجشنبه اول ژانویه، یک منبع بلند پایه در پارت دموکرات کوردستان به سایت کوردستان۲۴ گفت که دفتر سیاسی پارت دموکرات به ریاست پرزیدنت مسعود بارزانی و حضور معاونان ایشان در حزب، نشست برگزار میکند.
این منبع گفت که نشست، صبح روز شنبه آینده ۳ ژانویه در پیرمام برگزار خواهد شد.
نشست پیرامون این موضوعها برگزار میشود:
１- سمت ریاست جمهوری عراق.
２- روند انتخاب هیئترئیسه مجلس نمایندگان عراق در روزهای گذشته.
３- تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان.
４- تشکیل دولت جدید فدرال.
５- روابط بین اربیل و بغداد.
６- اوضاع عراق و منطقه .
این منبع به کوردستان۲۴ گفت که هنوز روشن نیست پارت دموکرات کوردستان، برای سمت ریاست جمهوری عراق، نامزد خواهد داشت یا خیر؟ اما در کنار سایر موضوعها در نشست بررسی خواهد شد.
این اولین نشست پارت دموکرات کوردستان پس از برگزاری انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق و انتخاب هیئت رئیسه مجلس است.
ب.ن