بارش برف کولاک در کوردستان ادامه دارد

شادی از احیای چشمه‌ها در کنار چالش‌های امدادرسانی و انسداد راه‌ها

1 ساعت پیش

موجی از بارش‌های سنگین برف و کاهش شدید دما، از شرق تا شمال و جنوب، سراسر کوردستان را فرا گرفته است. این بارش‌ها اگرچه نویدبخش احیای منابع آبی پس از سال‌ها خشکسالی بوده و شادی را برای شهروندان به ارمغان آورده است، اما هم‌زمان چالش‌های جدی در تردد، انسداد راه‌ها و نیاز به عملیات امداد و نجات را نیز به همراه داشته است.

احیای چشمه‌ها و چالش‌های شرق کوردستان

با آغاز فصل زمستان، بارش برف و باران در استان‌های اورمیه، سنندج و بخش‌هایی از شرق و جنوب کوردستان آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. این بارش‌ها، پس از سال‌ها خشک‌سالی و خشک‌شدن بسیاری از تالاب‌ها، سدها و چاه‌ها، امید تازه‌ای به شهروندان بخشیده است. اهالی شهر شنو در استان اورمیه، از بارش برف بسیار خوشحال هستند و شکرگزار خداوندند. احسان کریمی، یکی از ساکنان شنو، به "کوردستان ۲۴" گفت: «برف بسیار خوبی می‌بارد و چند سال بود که خشک‌سالی داشتیم، اما بارش این چند روز آن را جبران کرده است. امیدوارم با این باران، چشمه‌ها دوباره زنده شوند.» قادر مهدی‌زاده، دیگر شهروند شنو، نیز بیان کرد: «ما انتظار این حجم برف را نداشتیم، چندین سال بود که برف نمی‌بارید و خشک‌سالی بود. مردم ناراحت بودند، اما با این بارش برف بسیار خوشحال هستند.» این در حالی است که کامیار اسکندری، یکی دیگر از اهالی شنو، اظهار داشت: «اگرچه این بارش برف خشک‌سالی گذشته را به طور کامل جبران نمی‌کند، اما امیدواریم امسال برف و باران بیشتری ببارد و چشمه‌ها پرآب شوند.»

با این حال، این بارش‌های سنگین علاوه بر خوشحالی و فوایدش، موجب بروز اختلال در تردد بین روستاها، شهرها و مناطق مرزی نیز شده است. پنج شهروند شنو که از جنوب کوردستان باز می‌گشتند، در مرز بین جنوب و شرق کوردستان، در کوهستان‌های کیله‌شین در برف گرفتار شدند و پس از چند روز بی‌خبری، خبر سلامت خود را به خانواده‌هایشان دادند که در غاری در دره‌ی گادر، پشت روستای بیمزورتێ پناه گرفته‌اند و درخواست کمک کرده‌اند.

همچنین، در شرق کوردستان، استان سنندج تحت تأثیر موج برف و باران قرار گرفته است که پیش‌بینی می‌شود تا روز شنبه ادامه یابد. این موج هم‌زمان با باد شدید، مه و کاهش دید است و بیشترین تأثیر را بر شهرهای بانه، مریوان، سروآباد، کامیاران و مناطق غربی سقز و سنندج خواهد داشت. در استان کرماشان، دمای هوا به شدت کاهش یافته و در بیش از ۱۳ شهر به زیر صفر رسیده است. دمای مرکز استان نیز منفی ۹ درجه‌ی سانتی‌گراد ثبت شده است. این سرما باعث افزایش چشمگیر مصرف گاز شده، به طوری که در طول ۲۴ ساعت در استان کرماشان بیش از ۱۶ میلیون متر مکعب گاز مصرف شده است. در استان اورمیه نیز، به ویژه در شهر بوکان، مصرف گاز در ۲۴ ساعت به بیش از ۳ میلیون متر مکعب رسیده است. برای جلوگیری از کمبود این سوخت، گاز ادارات دولتی، مساجد و مدارس قطع شده است.

بارش‌های بی‌سابقه در اقلیم کوردستان و پیش‌بینی هواشناسی

اداره‌ی کل هواشناسی و زلزله‌نگاری اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، اول ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴ شمسی)، میزان بارش برف طی ۲۴ ساعت گذشته را در مناطق مختلف اعلام کرد. بر اساس آمارهای این اداره، بیشترین میزان برف به ارتفاع ۳۸ سانتی‌متر در منطقه "کانی‌ماسی" ثبت شده است.

میزان بارش برف در سایر مناطق اقلیم کوردستان به شرح زیر بوده است: آمدی: ۲۹ سانتی‌متر، مانگیش: ۲۵ سانتی‌متر، سرسنگ: ۲۵ سانتی‌متر، بامرنی: ۲۳ سانتی‌متر، باتیفا: ۲۰ سانتی‌متر، چمانکێ: ۲۰ سانتی‌متر، دیره‌لوک: ۱۶ سانتی‌متر، بارزان: ۱۵ سانتی‌متر، شیلادزێ: ۱۴ سانتی‌متر، زاویتە: ۱۲ سانتی‌متر، دینارتە: ۴ سانتی‌متر، رواندز: ۳ سانتی‌متر، درکار: ۲ سانتی‌متر، پیرمام: ۱ سانتی‌متر، زاخو: ۱ سانتی‌متر، دهوک: ۰٫۳ سانتی‌متر.

بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی، اقلیم کوردستان تحت تأثیر موجی از باران و برف قرار دارد. پیش‌بینی هوا برای ۴۸ ساعت آینده نشان می‌دهد که روز پنجشنبه، اول ژانویه ۲۰۲۶، آسمان کاملاً ابری خواهد بود و در بیشتر مناطق باران ملایم تا متوسط خواهد بارید. در مناطق کوهستانی و مرزی مانند میرگه‌سور، آمدی، مرزهای اداره‌ی سوران، بخشی از اداره‌ی راپرین و کوهستان سفین در استان اربیل، بارش برف پیش‌بینی می‌شود. همچنین احتمال بارش برف و تگرگ در مرکز استان دهوک، اطراف آن و اداره‌ی زاخو وجود دارد. سرعت باد بین ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود و در برخی ساعات به بیش از ۳۵ کیلومتر در ساعت افزایش می‌یابد. جهت باد نیز جنوب شرقی خواهد بود. دمای هوا نسبت به روز گذشته ۱ تا ۳ درجه افزایش خواهد یافت.

روز جمعه، دوم ژانویه ۲۰۲۶، آسمان کاملاً ابری خواهد بود. در ساعات صبحگاهی، تأثیر موج باران و برف، به ویژه در مناطق مرزی و کوهستانی، ادامه خواهد داشت. در ساعات شب، تأثیر این موج ضعیف شده و به پایان می‌رسد. سرعت باد ملایم تا متوسط، بین ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر در ساعت، و جهت باد شمال غربی خواهد بود. دمای هوا نسبت به امروز ۱ تا ۳ درجه کاهش می‌یابد. بالاترین دماهای پیش‌بینی‌شده برای شهرهای اصلی به شرح زیر است: اربیل: ۷ درجه، سلیمانیه: ۴ درجه، دهوک: ۵ درجه، زاخو: ۴ درجه، کرکوک: ۹ درجه، حلبچه: ۶ درجه، گرمیان: ۸ درجه‌ی سلسیوس.

شرایط دشوار در شمال کوردستان و هشدارهای هواشناسی

در شمال کوردستان، بارش شدید برف منجر به گرفتار شدن صدها خودرو در جاده‌های بین شهرهایی مانند دیاربکر، ایله، روحا و ماردین شده است. بیش از ۳۶۰۰ مسیر روستایی در استان‌های وان، موش، جوله‌مرگ، بدلیس، سیرت، ماردین، ایلیه و شرناخ به دلیل برف مسدود شده‌اند. در برخی مناطق شرناخ، ارتفاع برف به بیش از یک متر رسیده است. اداره‌ی هواشناسی ترکیه درباره‌ی ادامه‌ی بارش برف، به ویژه در مناطق با بارش‌های سنگین، هشدار داده است. همچنین، پیش‌بینی یخبندان و سرما در بیشتر مناطق شمال کوردستان شده است.

تلاش‌های بی‌وقفه‌ی دفاع مدنی سوران

در همین حال، اداره‌ی دفاع مدنی سوران اعلام کرد که طی ۱۰ روز گذشته، ۴۴ تیم آن‌ها به طور مداوم در حال آماده‌باش بوده‌اند. کاروان میراودلی، مدیر دفاع مدنی سوران، روز پنجشنبه، اول ژانویه ۲۰۲۶، به وب‌سایت "کوردستان۲۴" گفت که در این هفته، ۴۴ تیم آن‌ها در حال انجام وظیفه بوده‌اند و حتی افسران و کارمندان این اداره هیچ روزی مرخصی نداشته‌اند.

میراودلی افزود: «در طول سه روز گذشته، نزدیک به هزار تماس از سوی شهروندان و گردشگران با اتاق کنترل اداره‌ی ما برقرار شده است. ۷۵۰ نفر از میان برف نجات یافته‌اند که ۳۵۰ نفر از آن‌ها زن و کودک بودند. ۱۱۸ خودرو نیز نجات داده شده‌اند.» وی همچنین اشاره کرد که علاوه بر هفت پیشمرگه‌ی نجات‌یافته در روزهای گذشته، تعداد دیگری نیز نجات یافته‌اند و ۸۴ خودروی گرفتار در برف تعمیر شده و راه‌شان باز شده است. ۱۵۰ خودروی دیگر نیز به دلیل یخبندان و برف زیاد در جاده‌ها رها شده بودند که تیم‌های دفاع مدنی محل توقف آن‌ها را با نوار ایمنی مشخص کرده‌اند.

تعدادی کودک که در مسیر سپیلک-میرگه‌سور از خانواده‌هایشان جدا شده بودند، نجات یافتند. همچنین، راه‌های صدها گردشگر عرب و خودروهایشان باز شده است. مدیر دفاع مدنی سوران از شهروندان درخواست کرد که اگر کار ضروری ندارند، از منازل خود خارج نشوند؛ زیرا بیشتر خیابان‌ها و جاده‌ها، به ویژه مسیرهای حاجی‌عمران، سپیلک-میرگه‌سور، زینه‌ورته و دره‌ی آلانه‌، به دلیل برف مسدود هستند.