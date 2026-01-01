حزب‌الله باید از خلع سلاح یا انزوای کامل و حمله‌ی اسرائیل یکی را بپذیرد

59 دقیقه پیش

پیام‌های دیپلماتیک مصر، قطر و ترکیه به حزب‌الله در مورد تحویل سلاح‌هایش به دولت لبنان، هشدارهایی جدی را در پی دارد؛ همزمان با افزایش فشارها و تغییر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، خطر حمله‌ی نظامی اسرائیل و انزوای سیاسی و اقتصادی لبنان افزایش یافته است.

منابع بلندپایه‌ای روز پنجشنبه، ۱ ژانویه ۲۰۲۶، به روزنامه‌ی "الشرق الاوسط" اطلاع دادند که پیام‌های دیپلماتیکی از سوی مصر، قطر و ترکیه به حزب‌الله ارسال شده است. این پیام‌ها با عنوان "توصیه‌های آخرین فرصت" توصیف شده‌اند. جوهر این پیام‌ها بر لزوم تحویل سلاح‌های حزب‌الله به دولت لبنان تأکید دارد. این اقدام به‌منظور جلوگیری از خطر حمله‌ی نظامی اسرائیل پیشنهاد شده است؛ حمله‌ای که می‌تواند شکاف میان حزب‌الله و اکثریت قاطع گروه‌های لبنانی و جامعه‌ی بین‌المللی را عمیق‌تر کند.

بر اساس اطلاعات این منابع، ارسال این پیام‌ها همزمان با افزایش فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد. این امر پس از مجموعه‌ای از هشدارها مطرح شده است که نشان می‌دهند پافشاری حزب‌الله بر حفظ سلاح‌های خود در خارج از چارچوب مشروعیت دولت، احتمال دارد لبنان را با انزوای شدید سیاسی و اقتصادی مواجه کند، علاوه بر احتمال رویارویی نظامی ویرانگر.

فشارها و موضع نعیم قاسم

منابع فاش کرده‌اند که علیرغم اصرار نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله، بر بالا بردن سقف‌های سیاسی و حفظ سلاح‌های خود با حمایت ایران، توازن قوا در صحنه تغییر کرده است. این گروه پس از جنگ غزه بخش زیادی از توانایی‌های خود را از دست داده و دیگر قادر به تحمیل معادله‌ی رویارویی نیست. از همین رو، کشورهای منطقه، اروپا و حتی آمریکا (به‌طور غیرمستقیم) به این گروه توصیه می‌کنند که تن به انحصار سلاح توسط دولت دهد. با این حال، نعیم قاسم در سخنرانی‌های اخیر خود خلع سلاح حزب‌الله را پروژه‌ای آمریکایی-اسرائیلی دانسته و اعلام کرده است که مقاومت عقب‌نشینی نخواهد کرد و تسلیم نخواهد شد. او همچنین تأکید کرده که تا زمانی که اسرائیل به تعهدات خود در قبال لبنان عمل نکند، هیچ اقدامی از لبنان خواسته نخواهد شد.

دستاورد ارتش لبنان و کشف تونل‌ها

بر اساس گزارش‌ها، ارتش لبنان با همکاری نیروهای یونیفیل موفق شده است اقتدار خود را بر جنوب رودخانه‌ی لیتانی اعمال کند؛ این اتفاق برای اولین بار در نیم قرن گذشته رخ می‌دهد. همچنین ارتش یک تونل متعلق به حزب‌الله و موشک‌های دوربرد را کشف و ضبط کرده است.

تحویل سلاح‌های فلسطینی‌ها

در تحولی دیگر، سازمان آزادی‌بخش فلسطین ابتکار عمل را به دست گرفته و بخش عمده‌ای از سلاح‌های سنگین جنبش «فتح» را، شامل موشک‌های ضدتانک، به ارتش لبنان تحویل داده است. این اقدام فشارها بر حزب‌الله و گروه‌هایی مانند حماس را برای قرار گرفتن زیر رکاب دولت افزایش می‌دهد. دولت لبنان، به ریاست نواف سلام، نخست‌وزیر، و با حمایت ژوزف عون، رئیس‌جمهور، بر این تصمیم که "سلاح تنها باید در دست دولت باشد" اصرار دارد و تأکید می‌کند که بازگشتی در این زمینه وجود ندارد.

اسرائیل طرح حمله‌ای گسترده برای مواضع حزب‌الله در لبنان را تصویب می‌کند

این در حالی است که روز جمعه، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵، سازمان پخش اسرائیل اعلام کرده بود که این کشور رسماً طرح حمله‌ی گسترده به تمامی پایگاه‌های حزب‌الله در خاک لبنان را تصویب کرده است. بر اساس اطلاعات سازمان پخش اسرائیل، این طرح ارتش این کشور، به عنوان آخرین کارت فشار برای مقابله با وضعیت، در صورت شکست دولت لبنان در روند خلع سلاح حزب‌الله، در نظر گرفته شده است. این سازمان اشاره کرده بود که طرح مذکور توسط فرماندهی عالی ارتش، با هماهنگی اطلاعاتی و اتاق عملیات، تنظیم و آماده‌ی اجرا است. پیش‌بینی می‌شود این عملیات تنها چند روز به طول انجامد، اما نیروها خود را برای احتمال طولانی‌تر شدن درگیری‌ها آماده کرده‌اند.