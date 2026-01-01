چارچوب هماهنگی، در آستانهی تعیین نخستوزیر آیندهی عراق
با وجود عدم توافق بر سر یک نامزد واحد، ائتلاف مهم شیعهی عراق هفتهی آینده برای بررسی سه گزینه و نهایی کردن تصمیم خود تشکیل جلسه میدهد
یک عضو چارچوب هماهنگی اعلام کرد که تاکنون طرفها بر سر تعیین یک نامزد واحد برای پست نخستوزیری به توافق نرسیدهاند؛ از این رو، چارچوب هماهنگی هفتهی آینده برای بررسی و تعیین نامزد نخستوزیر آینده تشکیل جلسه خواهد داد.
عدی عبدالهادی، عضو چارچوب هماهنگی، روز پنجشنبه، ۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴ شمسی)، اظهار داشت که نیروهای تشکیلدهندهی این چارچوب اوایل هفتهی آینده نشستی مهم را برای بررسی چند موضوع برگزار خواهند کرد که مهمترین آنها دستیابی به اجماع بر سر یک نامزد برای پست نخستوزیری آینده است. وی همچنین اشاره کرد که در حال حاضر تعداد نامزدها برای این پست به سه نفر کاهش یافته است. او توضیح داد که به دلیل وجود دیدگاههای متفاوت و خواستههای طرفهای داخل ائتلاف، تاکنون نتوانستهاند یک نامزد را برای نخستوزیری آینده نهایی کنند.
عدی عبدالهادی گفت: «در نشست آینده، شاید دیدگاههای طرفها به هم نزدیک شود و شخصی برای این پست تعیین گردد، اما همیشه باید به خاطر داشته باشیم که در این گونه نشستها، احتمال وقوع رویدادهای غیرمنتظره و شگفتانگیز وجود دارد.»
پس از اولین جلسهی پارلمان عراق، به ویژه پس از انتخاب هیئت رئیسهی پارلمان، گفتوگوها در چارچوب هماهنگی پیرامون چگونگی مرحلهی سیاسی آتی عراق شدت یافته است. این امر به ویژه پس از آن است که ائتلاف "بازسازی و توسعه" بر نامزدی محمد شیاع السودانی برای دورهی دوم اصرار ورزید؛ در همین حال، نامهای دیگر درون چارچوب نیز برای ایفای نقش رهبری در دولت آینده رقابت میکنند.
همچنین، مسئلهی ریاست پارلمان همراه با نتایج جلسهی انتخاب رئیس پارلمان و هر دو معاون او، نقش مهمی در حفظ تعادل میان نیروهای شیعه، سنی و کُرد خواهد داشت. این موضوع سبب شده است که جلسهی هفتهی آیندهی چارچوب هماهنگی به نقطهی عطفی در شکلدهی ویژگیهای قوهی مجریه برای دولت آیندهی عراق تبدیل شود.