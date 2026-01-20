مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم پروژه‌ی روشنایی در کوردستان را الگویی موفق از همکاری بخش خصوصی و دولت اقلیم کوردستان برای تأمین پایدار انرژی و رفاه عمومی دانست

6 ساعت پیش

مجید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم، در حاشیه‌ی پنجاه‌وششمین نشست سالانه‌ی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس، ضمن تشریح دستاوردهای حوزه‌ی انرژی، بر اهمیت حیاتی و موفقیت «پروژه‌ی روشنایی» (Project Roshnayi) در اقلیم کوردستان تأکید کرد. وی این طرح را الگویی موفق از همکاری بخش خصوصی و دولت اقلیم کوردستان برای تأمین پایدار انرژی و رفاه عمومی دانست.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و رهبران اقتصادی جهان در داووس گرد هم آمده‌اند، موضوع امنیت انرژی و گذار به انرژی‌های پاک از محورهای اصلی گفتگوهاست. مجید جعفر در پنل تخصصی انرژی که با حضور سرمایه‌گذاران ارشد در «خانه‌ی کوردستان» (Kurdistan House) برگزار شد، جزئیات جدیدی از نقش گاز طبیعی در تأمین برق ۲۴ ساعته برای شهروندان کورد ارائه داد.

تأمین پایدار انرژی؛ ستون فقرات «پروژه‌ی روشنایی»

مجید جعفر در سخنان خود با اشاره به طرح راهبردی دولت اقلیم کوردستان برای اصلاح شبکه‌ی برق و تأمین روشنایی دائم، اظهار داشت:

«پروژه‌ی روشنایی تنها یک طرح فنی نیست، بلکه یک تعهد ملی برای بهبود کیفیت زندگی در مناطق کوردستانی است. ما در کرسنت پترولیوم و دانا گاز افتخار می‌کنیم که با افزایش تولید گاز در میدان کورمور، سوخت لازم برای نیروگاه‌های برق را تأمین کرده و ستون فقرات این پروژه‌ی عظیم را شکل داده‌ایم.»

مدیرعامل کرسنت پترولیوم در ادامه افزود: «با تکمیل فازهای توسعه‌ای (KM250)، ما به سمت تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز در روز حرکت می‌کنیم. این حجم از تولید، تضمین‌کننده‌ی موفقیت کامل پروژه‌ی روشنایی است تا هیچ خانه‌ای در اقلیم کوردستان در تاریکی نماند.»

کاهش فلرینگ و حفظ محیط زیست

بخش دیگری از سخنان مجید جعفر به جنبه‌های زیست‌محیطی این پروژه اختصاص داشت. وی با اشاره به استانداردهای جهانی و سیاست‌های دولت اقلیم کوردستان گفت:

«ما نه تنها به دنبال تولید انرژی هستیم، بلکه حذف مشعل‌سوزی (فلرینگ) را به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال می‌کنیم. پروژه‌ی روشنایی با جایگزینی گاز طبیعی تمیز به جای سوخت‌های مایع آلاینده، سالانه از انتشار میلیون‌ها تن دی‌اکسید کربن جلوگیری می‌کند و آسمان کوردستان را آبی نگه می‌دارد.»

همکاری نزدیک با دولت اقلیم کوردستان

مجید جعفر در پایان سخنان خود در داووس، از حمایت‌های دولت اقلیم کوردستان و شخص نخست‌وزیر قدردانی کرد و گفت:

«اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ی روشنایی بدون چشم‌انداز روشن و حمایت‌های بی‌دریغ دولت اقلیم کوردستان و رهنمودهای پرزیدنت بارزانی امکان‌پذیر نبود. این همکاری نزدیک میان وزارت منابع طبیعی، وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و بخش خصوصی، پیامی روشن به سرمایه‌گذاران جهانی است که کوردستان مقصدی امن و پیشرو برای پروژه‌های زیربنایی است.»

لازم به ذکر است که مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۶ از ۱۹ تا ۲۳ ژانویه (۲۹ دی تا ۳ بهمن ۱۴۰۴) در شهر داووس سوئیس در حال برگزاری است و هیئتی بلندپایه از اقلیم کوردستان به ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی در آن حضور دارد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق کوردستانی را به جهان معرفی کند.