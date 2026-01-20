مسرور بارزانی در داووس ضمن تأکید بر گسترش روابط با شورای همکاری خلیج، خواستار رعایت حقوق ملت کورد و تمام مؤلفه‌های سوریه شد

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، در حاشیه‌ی مجمع جهانی اقتصاد، با جاسم محمد بدیوی، دبیرکل جدید شورای همکاری کشورهای خلیج دیدار کرد.

دولت اقلیم کوردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در این دیدار، طرفین در خصوص وضعیت عمومی عراق و گفت‌وگوهای جاری میان جریان‌های سیاسی برای تشکیل کابینه‌ی جدید رایزنی کردند. همچنین هر دو طرف بر لزوم تحکیم و تقویت روابط میان اقلیم کوردستان و کشورهای حوزه‌ی خلیج اتفاق نظر داشتند.»

بخش دیگری از این گفت‌وگو به درگیری‌ها و تنش‌های اخیر در سوریه اختصاص داشت. نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید خشونت‌ها، بر اهمیت حفظ صلح و ثبات و همچنین لزوم احترام به حقوق ملت کورد و تمامی اقلیت‌ها و مؤلفه‌های سوریه تأکید ورزید.